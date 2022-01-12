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YKS kazanım tablosu nasıl yapılıyor?

Branş denemesi nasıl yapılıyor, diğer denemelerden farkı nedir? YKS hazırlık sürecinde kazanım destek tablosu nasıl oluşturuluyor? Branş denemelerinde YKS hazırlık öğrencilerinin en çok tercih ettiği yayınevi hangisi?
YKS kazanım tablosu nasıl yapılıyor?

Branş denemesi nasıl yapılıyor, diğer denemelerden farkı nedir? YKS hazırlık sürecinde kazanım destek tablosu nasıl oluşturuluyor? Yani YKS kazanım tablosu nasıl yapılıyor? Branş denemelerinde YKS hazırlık öğrencilerinin en çok tercih ettiği yayınevi hangisi?

Branş denemeleri ve YKS Kazanım Tablosunu sizler için araştırdık… 

Sınava dayalı eğitim modelini uygulayan ülkemizde hazırlık sürecinde profesyonel destek almak çok önemli. Düzensiz biçimde salt ders çalışmak yetmiyor. Ayrıca eksikleri tespit etmek, bu eksikleri giderecek bir çalışma düzeniyle, konu tekrarı yapmak ve konu eksiklerini gidermek amacıyla yapılan çalışmalar başarılı bir sonuç almak için çok büyük önem arz etmekte.

DURUM TESBİTİ İÇİN DENEMELER

Sınava hazırlık sürecinde özellikle deneme sınavları, çalışmaların sonuçları ve öğrencinin durumu hakkında en net bilgileri veren yardımcı kaynaklar olarak öne çıkıyor. 

ENS Yayınları Branş Denemeleri, üniversiteye hazırlık sürecinde çalışılması gereken konuları eksik ya da tam öğrenilmemiş konuların belirlenmesinde YKS hazırlık öğrencilerine destek olmak amacıyla hazırlanmış. Deneme sonlarına yerleştirilen “ENS KAZANIM DESTEK TABLO”su ile doğru, yanlış ya da boşlar tespit edilebiliyor. Tablonun en sağındaki sütunda ise yanlış yapılan ya da boş bırakılan sorulara ait eksik konuların giderebileceği konu anlatım video numaraları takip edilerek ENS DESTEK UYGULAMASINDAN ve deneme yazarlarından muhteşem konu anlatım videoları izlenebiliyor.

ETÜT İMKANI SUNUYOR

ENS Yayınları Branş Denemeleri sadece bir deneme değil deneme sonrasında öğrencilerin eksikliklerini kapatabileceği ilgili konu anlatımları üzerinden ETÜT imkanı sunan farklı ve özgün bir çalışma olarak dikkat çekiyor.

GENİŞ KADRO GÖZ DOLDURUYOR

Kitabın hazırlanmasında Faruk KORKMAZ, Burcu ALTUNAL, Kadir ÖNER, Ebru SAYDAM, Neziha GÖNÜLER ve Nadir Mehmet GİRGİN'e; kitaptaki soruları titizlikle inceleyen redakte ekibimizin değerli üyeleri: Abdullah AHMETOĞLU, Fikret HEMEK, Gürhan İÇÖZ, Hülya BODUKCU, Öner ÇELİKAN, Çağdaş POLAT, Murat EREN, Mahmut ÖZLÜ, Melih ÖZYİĞİT, Umut Önder ÇELİK, Sümeyye USTA, Muammer BAŞ, Bekir KALAYCI, Salih SALİHOĞLU, Fatih ACAR, Tolga KIRMIZI, Özcan ÇELEBİ, Mustafa HERGÜL, Mehmet AKDEMİR, İbrahim BAĞCI, Alaaddin GÖLCÜR, Ömer Faruk ÖZÇETİN, Fırat KOMAR, Halime YILDIRIM, Selçuk TURHAN, Kubilay KÖSEOĞLU, Tuna KAPLAN ve Ali BESLER’den oluşan çok tecrübeli ve geniş bir kadro emek vermiş. Editörlüğünü ise Nuri SOYUDURU yapmış. Modern dizgi ve tasarımıyla göz dolduran esere bütün İşler Kitabevlerinden ulaşmak mümkün oluyor. 

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Gazeteilksayfa.com
 

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