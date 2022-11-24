YKS oturumları 17-18 Haziran 2023'te yapılacak

Yükseköğretim Kurumları Sınavı, 17-18 Haziran 2023'te yapılacak. Yurt dışından Türk üniversitelerine öğrenci kabulü için 2023'ten itibaren ilk kez yapılacak TR-YÖS ise 29 Ocak 2023'te düzenlenecek.