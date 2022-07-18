  • BIST 2.382,44
  • Altın 960.818
  • Dolar 17.4502
  • Euro 17.6126
  • Ankara 17 °C
  • İstanbul 22 °C
  • İzmir 25 °C
  • Konya 18 °C
»

YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.
YKS sonuçları açıklandı

2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı.

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı ancak bu tarih geri alındı.

TERCİHLER 27 TEMMUZ-5 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

YKS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.

Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

3 MİLYON 243 BİN 425 ADAY GİRMİŞTİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’nin ilk oturumuna 3 milyon 243 bin 425 adayın girdiğini açıklamıştı. İkinci oturumda ise 2 milyon 56 bin 512 aday ter dökmüştü.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bozdağ: Konu Türkiye olduğu zaman adil davranmıyorlar17 Temmuz 2022 Pazar 15:58
  • MİT'in operasyonuyla terör örgütü PKK'nın sözde üst düzey sorumlusu etkisiz hale getirildi17 Temmuz 2022 Pazar 15:56
  • Manisa'da 4,3 büyüklüğünde deprem17 Temmuz 2022 Pazar 15:51
  • Balıkesir'de ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor17 Temmuz 2022 Pazar 15:46
  • Irak'ın kuzeyinde 2 terörist etkisiz hale getirildi17 Temmuz 2022 Pazar 15:44
  • Patentli teknolojinin demir yollarındaki ihracat seferi başladı17 Temmuz 2022 Pazar 15:09
  • Florya'da kanalizasyondan denize akan kirli su vatandaşları tedirgin ediyor17 Temmuz 2022 Pazar 15:01
  • Pençe-Kilit Harekatı'nda yaralanan asker şehit oldu17 Temmuz 2022 Pazar 14:59
  • Orta ve Doğu Karadeniz'in kıyı kesimlerine kuvvetli yağış uyarısı17 Temmuz 2022 Pazar 14:57
  • Yargıtaydan çalıntı motosiklete kesilen "kırmızı ışık" cezasına iptal kararı17 Temmuz 2022 Pazar 11:51
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti