YKS sonuçları açıklandı

ÖSYM Başkanı Aygün, 18-19 Haziran'da gerçekleştirilen Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarının http://sonuc.osym.gov.tr adresinden açıklandığını bildirdi.

2022 yılı üniversite sınavı 18 ve 19 Haziran günlerinde tüm yurtta eş zamanlı olarak düzenlendi. Milyonlarca öğrencinin beklediği YKS sonuçları bu sabah saatlerinde açıklandı.

ÖSYM Başkanı Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "18-19 Haziran 2022 tarihlerinde üç oturumda gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2022-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr internet sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim." ifadelerine yer verdi.

ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden yayınlanan resmi açıklamaya göre, üniversite sınavı 2022 YKS sonuçları 20 Temmuz 2022 tarihinde açıklanacaktı ancak bu tarih geri alındı.

TERCİHLER 27 TEMMUZ-5 AĞUSTOS ARASINDA YAPILACAK

Adaylar, tercihlerini 27 Temmuz - 5 Ağustos tarihleri arasında http://osym.gov.tr adresinden yapacak.

YKS BİRİNCİLERİ BELLİ OLDU

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda, Kocaeli'den katılan adayın birinci olduğunu bildirdi.

Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2022-YKS sonuçlarının ardından YKS birincilerinin illerini duyurdu.

Buna göre, 2022-YKS'de Temel Yeterlilik Testinin (TYT) oturumunda birinci Kocaeli'den çıktı.

Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Kayseri, eşit ağırlıkta birincilik İzmir, sözelde birincilik yine Kayseri illerinden oldu.

Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca, Arapça, Rusça ve Fransızca, İstanbul; İngilizce, Kocaeli illerinden belirlendi.

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, paylaşımında, adayları tebrik ederek, başarılarının devamını diledi.

3 MİLYON 243 BİN 425 ADAY GİRMİŞTİ

ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, YKS’nin ilk oturumuna 3 milyon 243 bin 425 adayın girdiğini açıklamıştı. İkinci oturumda ise 2 milyon 56 bin 512 aday ter dökmüştü.