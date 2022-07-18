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YKS'de AYT sözel birincisi Yusuf: Düzenli çalıştım

YÜKSEKÖĞRETİM Kurumları Sınavı’nda (YKS) Alan Yeterlilik Testi (AYT) sözelde Türkiye birincisi Çorumlu Yusuf Erdoğan (19), “Düzenli ve verimli çalışmayla böyle netice elde ettim, mutluyum” dedi.
YKS'de AYT sözel birincisi Yusuf: Düzenli çalıştım

YKS’ye Çorum İdari Bilimler Fakültesi’nde giren fen lisesi öğrencisi Yusuf Erdoğan, AYT sözel Türkiye birincisi oldu. Derslerine düzenli olarak çalıştığını anlatan Erdoğan, “Düzenli ve verimli çalışmayla böyle netice elde ettim. Mutluyum, değişik bir his. Gerçekten düzenli çalışmadan olmuyor. Çalışırken özellikle tarih coğrafya gibi sözel derslerde bol bol tekrar yaparak konuyu iyi özümsemek ve çıkmış soruları çözmek çok önemli. Ayrıca çalışırken kaynak kitaplarının yanında özellikle internetten çok fazla istifade ettim. Sınava hazırlık sürecinde öğrenciler için büyük avantaj olduğunu düşünüyorum. Başarımda emeği geçen başta ailem ve okuldaki hocalarım olmak üzere tüm öğretmenlerime ve arkadaşlarıma destekleri için çok teşekkür ederim” dedi.

Öte yandan Yusuf Erdoğan’ın girdiği YKS sonrası soruların cevaplarına bakmak için koşarak eve gittiği anlarda ailesi tarafından çekilen fotoğrafı, sosyal medyada ilgi görmüştü.

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