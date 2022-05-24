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YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek il Ankara oldu

Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği raporuna göre, başarı sırası ortalaması en yüksek il Ankara'yı, sırasıyla Eskişehir, Kırşehir, Denizli ve Bursa izledi.
YKS'de geçen yıl başarı ortalaması en yüksek il Ankara oldu

Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) geçen yıl verilerine göre, başarı sırası ortalaması en yüksek il Ankara olarak belirlendi, bu şehri sırasıyla Eskişehir, Kırşehir, Denizli ve Bursa takip etti.

Yükseköğretim Kurulunca (YÖK) yayımlanan "Yükseköğretime Geçişte Öğrenci Hareketliliği" raporunda, sınava giren adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamalarına göre dağılımı yapıldı.

AA muhabirinin rapordan derlediği bilgiye göre, sınava giren tüm adaylar üzerinden illerin başarı sırası ortalamasında, Ankara, Eskişehir, Kırşehir, Denizli ve Bursa en başarılı iller oldu, bu şehirlerin ortalama başarı sırasının 520 binlerde olduğu görüldü.

Türkiye genelinde adayların başarı sıralaması ortalamaları 561 bin 146 olarak belirlenirken, Ankara'da sınava giren adayların bu ortalaması 520 bin 637 olarak kayda geçti. Ankara bu ortalama ile tüm illeri geride bırakarak başarı sıralaması ortalaması en yüksek il oldu.

Ankara'yı, 521 bin 734 başarı sıralaması ortalaması ile Eskişehir, 523 bin 417 ortalama ile Kırşehir, 526 bin 941 ortalama ile Denizli, 529 bin 937 ortalama ile Bursa, 531 bin 271 ortalama ile Aksaray, 533 bin 283 ortalama ile Niğde, 533 bin 293 ortalama ile Kayseri, 533 bin 481 ortalama ile Konya, 537 bin 192 ortalama ile Malatya izledi.

Şırnak, Ardahan, Artvin ve Hakkari'nin ise en düşük ortalamaya sahip iller olduğu hesaplandı. Şırnak'tan YKS'ye girenlerin 614 bin 163 başarı sıralaması ortalamasına, Ardahan'dan girenlerin 616 bin 621 ortalamaya, Artvin'den girenlerin 621 bin 877 ortalamaya, Hakkari'den girenlerin ise 628 bin 217 ortalamaya sahip olduğu tespit edildi.

En yüksek ve en düşük başarı sırasına sahip iller arasında 100 bin sıralama farkı hesaplandı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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