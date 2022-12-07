Yoğun bakımdan çıkan Hüseyin Örs'ün tedavisi devam ediyor

Bütçe görüşmelerinde AK Partili ve İYİ Partili milletvekilleri arasındaki çıkan kavgada aldığı darbe ile fenalaşan İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs yoğun bakımdan çıktı.

TBMM Genel Kurulu’nda yapılan bütçe görüşmelerinin dünkü oturumunda AK Partili ve İYİ Partili vekiller arasında çıkan kavgada, AK Parti Bursa Milletvekili Zafer Işık’ın yumruk attığı İYİ Parti Trabzon Milletvekili Hüseyin Örs hastaneye kaldırılmıştı. Örs kalp rahatsızlığı nedeniyle tedbir amaçlı gözlem altında kaldığı yoğun bakımdan çıktı.



Tedavisi devam eden Hüseyin Örs’ü ziyaret eden İYİ Parti Sözcüsü Kürşat Zorlu, Twitter hesabından Örs ile birlikte çekildikleri fotoğrafı paylaştı.

Zorlu attığı paylaştığı gönderide, “Trabzon Milletvekilimiz Hüseyin Örs az önce yoğun bakımdan çıktı. Tedavisi bugün burada devam edecek. Bilinmelidir ki böylesi saldırılar aslında Türk Milletinin iradesine ve demokrasimize yapılmaktadır. İYİ Parti olarak ülkemizi bu anlayıştan çıkarmaya ve kurtarmaya kararlıyız” ifadelerini kullandı.

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