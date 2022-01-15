Yoğun kar yağışı uyarısı! Sıcaklık batıda artacak, doğuda düşecek

Meteoroloji, yoğun kar yağışı uyarısı yaptı. Bugün öğle saatlerden itibaren yağışın etkili olması, Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin'de 20 santim kar biriktirmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışının pazartesi etkisini kaybedeceği belirtildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM) tarafından yapılan açıklamaya göre yurdun kuzeybatı kesimlerinde sıcaklık 2 ila 4 derece artacak, doğu kesimlerde ise 2 ila 4 derece azalacak. Diğer yerlerde önemli bir değişiklik beklenmiyor.

Meteoroloji'den yapılan son dakika açıklamada vatandaşlar kuvvetli yağış, kuvvetli rüzgar ve buzlanma-don olaylarına karşı uyarıldı.

DOĞU KARADENİZ'DE YOĞUN KAR YAĞIŞI BEKLENİYOR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Doğu Karadeniz'de kar yağışının kuvvetli olacağını duyurdu. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Doğu Karadeniz'de beklenen yağışların 15.01.2022 Cumartesi öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon, Rize ve Artvin çevrelerinde yoğun kar (20 cm. üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor. Rüzgarın kuzey yönlerden kuvvetli yer yer kısa süreli fırtına (50-70 km/saat) şeklinde esmesi bekleniyor. Yoğun kar yağışlarının 17.01.2022 Pazartesi sabah saatlerinden sonra etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor. Buzlanma ve olayı, tipi şeklinde kar yağışı ve ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklar ve yüksek kesimlerde çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır."

DOĞU ANADOLU'DA ÇIĞ RİSKİ VAR

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün tahminleri şöyle:

Yağışların; Hakkari çevreleri ile Van’ın güney kesimlerinde kuvvetli (21-50 kg/m²/12 saat), rakımı 1100 m üzeri kesimlerde yer yer yoğun kar (20 cm üzeri) şeklinde olacağı tahmin ediliyor.

Meydana gelebilecek tipi şeklinde yağış, buzlanma ve don olayına bağlı ulaşımda aksamalar ile çığ oluşma riski gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir.

Rüzgârın; Güney Ege kıyıları ile Akdeniz’in iç kesimlerinde kuzey ve kuzeydoğu yönlerden kuvvetli ve kısa süreli fırtına şeklinde (40-70 km/sa) eseceği tahmin edildiğinden çatı uçması, ağaç devrilmesi, ulaşımda aksamalar gibi yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkat!

Marmara ile iç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı beklendiğinden yaşanabilecek olumsuz şartlara karşı (ulaşımda aksamalar vb.) dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.

İSTANBUL'DA YÜKSEK KESİMLERDE KAR YAĞIŞI ETKİLİ OLDU

İstanbul'da dün yüksek kesimlerde kar etkili oldu. Kartal ve Pendik'te bazı yerler beyaza büründü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da kar yağışı Çarşamba öğlen saatlerinde başladı. Pendik ve Kartal'da dün de kar yağışı etkili oldu. 2 ilçede bazı noktalar beyaza büründü. Belediye ekiplerinin kar kürüme araçları ise kent genelinde herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır bekletildi.