  • BIST 1.990,83
  • Altın 803.73754
  • Dolar 13.5771
  • Euro 15.3637
  • Ankara -2 °C
  • İstanbul 5 °C
  • İzmir 9 °C
  • Konya -3 °C
»

YÖK Başkanı Özvar'dan baraj açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite sınavında barajın kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıyor.
YÖK Başkanı Özvar'dan baraj açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite sınavında barajın kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıyor. Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle: 

Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir. 

Biz puanları düşürmüyoruz. Böyle bir uygulama, puanların düşmesi, öğrencilerin hiç soru yapmadan programlara girmesi anlamına gelmemektedir.

Programlara katılmak için yüksek puan almanız gerekiyor. Kontenjan ne kadar ise öğrencilerimiz o programa kayıt hakkı elde etmiş olacaktır. Dolayısıyla barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil. 

Bu sistem ne getirecek? Tercih yapabilen öğrenciler arasında rekabeti getirecek. Rekabet daha fazla talebin olması demek anlamına gelir. Daha fazla öğrencinin kayıt yaptırmak istediği anlamına gelir. 

En yüksek puan alan öğrenciler programa yerleşebilecektir. Dolayısıyla tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin tercih edebilmesi anlamına geliyor yeni sistem. Sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor. 

Öğrencilerimizin başarı sıralamasıyla bu kontenjanlara girmeye çalışmasıdır. Yapmaya çalıştığımız bundan ibaret. 

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • İstanbulda en uygun YKS, TYT-AYT hazırlık kitapları nerede?08 Şubat 2022 Salı 15:01
  • İstanbulda sınava hazırlık kitapları nerede?08 Şubat 2022 Salı 14:54
  • Okullarda yarıyıl tatilinin ardından ilk ders zili çaldı07 Şubat 2022 Pazartesi 11:27
  • Okullarda ikinci dönem öncesi hijyen çalışmaları başladı02 Şubat 2022 Çarşamba 10:01
  • Fethiye’de test kitapları, en uygun KPSS kitapları nerede?31 Ocak 2022 Pazartesi 00:58
  • Fethiye’de en büyük kitapçı hangisi?31 Ocak 2022 Pazartesi 00:55
  • Fethiye’de en uygun fiyatlı YKS kitapları, LGS kitapları nereden alınır?31 Ocak 2022 Pazartesi 00:50
  • Fethiye’de en ucuz YKS, LGS, TYT, AYT kitapları nerede bulunur?31 Ocak 2022 Pazartesi 00:46
  • Fethiye’de TYT-AYT hazırlık kitapları nerede?31 Ocak 2022 Pazartesi 00:43
  • Fethiye’de YKS, LGS hazırlık kitapları nerede?31 Ocak 2022 Pazartesi 00:39
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti