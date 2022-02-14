YÖK Başkanı Özvar'dan baraj açıklaması

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite sınavında barajın kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıyor.

YÖK Başkanı Erol Özvar, üniversite sınavında barajın kaldırılmasına ilişkin açıklama yapıyor. Özvar'ın açıklamalarından öne çıkanlar şöyle:

Temel amacımız daha fazla adayın tercih yapabilmesidir.

Biz puanları düşürmüyoruz. Böyle bir uygulama, puanların düşmesi, öğrencilerin hiç soru yapmadan programlara girmesi anlamına gelmemektedir.

Programlara katılmak için yüksek puan almanız gerekiyor. Kontenjan ne kadar ise öğrencilerimiz o programa kayıt hakkı elde etmiş olacaktır. Dolayısıyla barajın kaldırılması sınavsız üniversite demek değil.

Bu sistem ne getirecek? Tercih yapabilen öğrenciler arasında rekabeti getirecek. Rekabet daha fazla talebin olması demek anlamına gelir. Daha fazla öğrencinin kayıt yaptırmak istediği anlamına gelir.

En yüksek puan alan öğrenciler programa yerleşebilecektir. Dolayısıyla tartışmayı bu çerçevede görmek lazım. Daha fazla öğrencinin tercih edebilmesi anlamına geliyor yeni sistem. Sistem aslında daha dinamik bir sürece girmiş oluyor.

Öğrencilerimizin başarı sıralamasıyla bu kontenjanlara girmeye çalışmasıdır. Yapmaya çalıştığımız bundan ibaret.