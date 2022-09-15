  • BIST 3.424,35
  • Altın 990.455
  • Dolar 18.2604
  • Euro 18.2774
  • Ankara 27 °C
  • İstanbul 26 °C
  • İzmir 31 °C
  • Konya 27 °C
»

YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması

YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS sınavına ilişkin, "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.
YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ( KPSS ) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından konu yargıya taşınmıştı. 

Skandal olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Bayram Ali Ersoy'u atamıştı. İptal edilen KPSS sınavına ilişkin ÖSYM Başkanı Özvar'dan bir açıklama geldi.

İNCELEMELER TAMAMLANDI

YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS sınavına ilişkin, "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır." dedi.

KPSS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihli KPSS'nin iptal edildiğini açıklamıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav tarihleri belli oldu. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi:

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.
KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.
2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.
2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.
2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak. 
2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çukurca'da "Eren Abluka-37 Şehit Jandarma Astsubay Çavuş Aydın Güleken Operasyonu" başlatıldı15 Eylül 2022 Perşembe 12:29
  • Milli Savunma Bakanlığı, Bakü'nün kurtuluş yıl dönümünü "özel kliple" kutladı15 Eylül 2022 Perşembe 12:28
  • Burdur'da "akşamyıldızı"nın yeni türü bulundu15 Eylül 2022 Perşembe 12:27
  • Basın İlan Kurumu 2022 Yılı Basın Çalışanları İstatistiklerini açıkladı15 Eylül 2022 Perşembe 11:22
  • 'Sosyal Konut Projesi'ne rekor başvuru15 Eylül 2022 Perşembe 11:14
  • 'Sessiz olun' uyarısı sonrası boynundan bıçaklanan güvenlik görevlisi öldü15 Eylül 2022 Perşembe 10:23
  • Fransa'daki grev nedeniyle THY'den sefer iptalleri15 Eylül 2022 Perşembe 10:14
  • Konut satışları ağustosta azaldı15 Eylül 2022 Perşembe 10:12
  • Niğde'de elma üreticileri 650 bin ton rekolte bekliyor15 Eylül 2022 Perşembe 10:09
  • Amerikalı jeoloji mühendisi Adana'da Müslüman oldu15 Eylül 2022 Perşembe 10:01
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti