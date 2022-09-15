YÖK Başkanı Özvar'dan KPSS açıklaması

YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS sınavına ilişkin, "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır." açıklamasında bulundu.

31 Temmuz 2022 tarihinde düzenlenen Kamu Personeli Seçme Sınavı'nda ( KPSS ) bazı soruların Yediiklim Yayınevi'nin deneme sorularıyla aynı çıkmasının ardından konu yargıya taşınmıştı.

Skandal olay sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, ÖSYM Başkanı Halis Aygün'ü görevden alarak yerine Bayram Ali Ersoy'u atamıştı. İptal edilen KPSS sınavına ilişkin ÖSYM Başkanı Özvar'dan bir açıklama geldi.

İNCELEMELER TAMAMLANDI

YÖK Başkanı Özvar, iptal edilen KPSS sınavına ilişkin, "YÖK incelemeleri tamamlamış olup, genel kurulumuzda inceleme neticesi sonucu paylaşılacaktır." dedi.

KPSS SINAV TARİHLERİ AÇIKLANDI

Öte yandan ÖSYM Başkanlığı'na atanan Bayram Ali Ersoy, soruların sızdırılması iddiası üzerine inceleme başlatılan 31 Temmuz tarihli KPSS'nin iptal edildiğini açıklamıştı. ÖSYM tarafından yayımlanan 2022 KPSS sınav takvimi sonrasında, KPSS lisans, ortaöğretim, ön lisans, alan bilgisi, ÖABT ve DHBT sınav tarihleri belli oldu. İşte ÖSYM tarafından yayımlanan yeni KPSS sınav takvimi:

2022-KPSS Lisans Sınavının Genel Yetenek-Genel Kültür ve Eğitim Bilimleri oturumlarının 18 Eylül 2022 tarihinde yapılacak.

KPSS Ortaöğretim sınavı 6 Kasım 2022 tarihinde uygulanacak.

2 Ekim 2022 tarihinde yapılması planlanan 2022-KPSS Ön Lisans Sınavı 9 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-KPSS Alan Bilgisi oturumları 24-25 Eylül 2022 tarihlerinde yapılacak.

2022-KPSS Lisans Öğretmenlik Alan Bilgisi (ÖABT) sınavı 2 Ekim 2022 tarihinde yapılacak.

2022-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi (DHBT) sınavı 27 Kasım 2022 tarihinde yapılacak.