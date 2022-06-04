YÖK, logosunu Dünya Çevre Günü'ne özel yeşile çevirdi

Yükseköğretim Kurulunun (YÖK) logosu, "daha yeşil bir Türkiye" hedefine dikkati çekmek için Dünya Çevre Günü ve Türkiye Çevre Haftası'na özel olarak yeşile çevrildi

YÖK Başkanı Erol Özvar, kurulun yeşil logosunu sosyal medya hesabından paylaşarak, Türkiye Çevre Haftası ve 5 Haziran Dünya Çevre Günü'nü kutladı.

Özvar, paylaşımında, ilk kez bu yıl "sıfır atık" temasıyla gerçekleştirilen Türkiye Çevre Haftası'nın ve "sürdürülebilir, doğa ile uyumlu, daha temiz, daha yeşil yaşam" vurgusuyla kutlanan Dünya Çevre Günü'nün başta üniversiteler ve öğrencilerde olmak üzere Türkiye'de ve dünyada çevre sorunları konusunda daha bilinçli daha duyarlı hareket edilmesine vesile olması dileğinde bulundu.

Daha çevreci, daha temiz, daha yeşil bir Türkiye hedefine dikkati çekmek ve bu konuda farkındalık oluşturmak amacıyla Türkiye Çevre Haftası ve Dünya Çevre Günü'ne özel olarak YÖK logosunun kuruluşundan bu yana ilk kez değiştirilerek, yeşile çevrildiğine dikkati çeken Özvar, şunları kaydetti:

"Sevgili gençler, ormanlarımıza, denizlerimize, doğamıza ve çevremize hep birlikte daha fazla özen göstermeliyiz. Bu konuda tüm üniversitelerimizde yapılacak çalışmaların, gerçekleştirilecek etkinliklerin destekçisi olmaya devam edeceğimizi bilmenizi istiyorum."

Bu kapsamda üniversitelerin sıfır atık üreterek doğayla uyumlu ve yeşil dokunun hakim olduğu projeleri hayata geçirmesini ve kendi temiz enerjisini kendisi üretecek kampüsler oluşturmasını değerli bulduğunu belirten Özvar, "Üniversitelerimizi gelecek nesillere yaşanabilir, yeşil bir dünya bırakmak için tüm paydaşlarıyla iş birliği içinde hareket etmeye ve daha çok gayret göstermeye davet ediyorum." ifadesini kullandı.