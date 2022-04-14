Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Ümraniye'de atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. Sürücünün çocuğu otomobilinin bagajına oturtarak yardım ettiği anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi.