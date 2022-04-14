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Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti

Yokuşu çıkamayan kağıt toplayıcı çocuğa böyle yardım etti
Ümraniye'de atık kâğıt yüklü çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlanan çocuğa, bir sürücü otomobiliyle yardım etti. Sürücünün çocuğu otomobilinin bagajına oturtarak yardım ettiği anlar trafikteki başka sürücü tarafından görüntülendi.

Ümraniye'de kâğıt toplayıcısı bir çocuk, atık kağıtları yüklediği çekçek arabasıyla yokuşu çıkmakta zorlandı. O sırada otomobiliyle yoldan geçen bir sürücü durumu fark etti. Çocuğu otomobilinin bagajına oturtan sürücü, atık kâğıt yüklü çekçek arabasını da otomobiliyle çekerek yokuştan çıkardı. O anlar yoldaki başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla görüntülendi.

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