  • BIST 5.071,28
  • Altın 1064.72
  • Dolar 18.6314
  • Euro 19.4265
  • Ankara 7 °C
  • İstanbul 14 °C
  • İzmir 14 °C
  • Konya 7 °C
»

Yol kestiklerinin paralarını çalan İranlı sahte polisler yakalandı

İstanbul'da çalıntı plakalı lüks otomobilin içinden kendilerini polis olarak tanıtarak, sözde kontrol için durdukları kişilerin paralarını çaldıkları iddia edilen İran'lı iki şüpheli yakalandı.
Yol kestiklerinin paralarını çalan İranlı sahte polisler yakalandı

Zeytinburnu, Ziya Gökalp Mahallesi'nde 17 Kasım 2022 tarihinde Tacikistan uyruklu Ü.K. polise başvurarak, kendilerini polis olarak tanıtan iki kişinin, kontrol amacıyla kendisini durdurduğunu, cüzdanında bulunan 3 bin 700 dolar paranın çalındığını söyleyerek şikayetçi oldu.  Zeytinburnu, Yenidoğan Mahallesi'nde 23 Kasım 2022 tarihinde polise başvuran Ukrayna uyruklu H.A. da aynı yöntemle 10 bin dolar parasının çalındığını söyledi.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından olaylarla ilgili başlatılan çalışmada her iki olayı da aynı şüphelilerin yaptığı belirlendi. Olaylar sırasında güvenlik kameralarına yakalanan şüphelilerin önce kullandığı otomobilin plakasını ardından  kimliklerini tespit etti. Önceki gün yapılan operasyonda olayları gerçekleştiren İran uyruklu şüpheliler Esmail B.(43) ile Kıyamars P.K.(54) gözaltına alındı. Şüphelilerin kullandığı, üzerinde çalıntı plaka takılmış lüks otomobil de operasyonda ele geçirildi. Asayiş Şube Müdürlüğünde sorgulanan şüphelilerden Esmail B.'nin 4 adet suç kaydının olduğu tespit edildi. Poliste işlemleri tamamlanan şüpheliler adliyeye sevk edildiler.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • PKK'nın sözde istihbarat yöneticisi MİT operasyonuyla etkisiz hale getirildi30 Kasım 2022 Çarşamba 10:25
  • Bakan Soylu Hatay'da uyuşturucu operasyonunu yönetti: 117 gözaltı30 Kasım 2022 Çarşamba 10:19
  • Kahramanmaraş'ta 5 aracın karıştığı kazada ilk belirlemelere göre 10 kişi yaralandı29 Kasım 2022 Salı 16:23
  • Sultan'ın ölümüyle ilgili sevgilisi ve 2 kişiye müebbet istemiyle dava açıldı29 Kasım 2022 Salı 15:18
  • Ankara merkezli 5 ildeki uyuşturucu operasyonunda 138 kişi gözaltına alındı29 Kasım 2022 Salı 15:08
  • Antalya'da trafik güvenliğini tehlikeye atan 720 sürücüye ceza kesildi29 Kasım 2022 Salı 11:49
  • Adana'da pazarda altın ve para bulunan çantası çalınan kadın polise başvurdu29 Kasım 2022 Salı 11:34
  • Adıyaman'da bıçaklı-baltalı kavga: 3 yaralı, 7 gözaltı29 Kasım 2022 Salı 11:25
  • İstanbul'da sahte deterjan deposuna operasyon: 38 ton 505 kilogram ele geçirildi29 Kasım 2022 Salı 11:23
  • 'Sabun paketleme' ile 4,5 milyonluk dolandırıcılığa 7 ilde operasyon29 Kasım 2022 Salı 11:19
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti