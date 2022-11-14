  • BIST 4.451,86
  • Altın 1052.901
  • Dolar 18.5932
  • Euro 19.1932
  • Ankara 2 °C
  • İstanbul 12 °C
  • İzmir 10 °C
  • Konya 3 °C
»

Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Sivas'ta yolcu otobüsüyle çarpışan otomobildeki 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.
Yolcu otobüsü ile otomobil çarpıştı: 1 ölü, 1 yaralı

Kaza, saat 04.00 sıralarında Sivas-Erzincan kara yolu, Kılavuz Kavşağı'nda meydana geldi. Ömer Harun Taşdelen (29) yönetimindeki 58 NH 353 plakalı otomobil, kavşakta Yücel E. idaresindeki Turgut Reis firmasına ait 34 YB 999 plakalı yolcu otobüsüyle çarpıştı. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan Mehmet Barış Turan (19) yaralandı. İhbar üzerine kaza yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Numune Hastanesine kaldırılan otomobilin sürücüsü Ömer Harun Taşdelen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mehmet Barış Turan ise Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alındı.

Otobüs şoförü Yücel E., ifadesine başvurulmak üzere polis merkezine götürüldü. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Ankara'da 500 bin TL değerinde kaçak sigara ele geçirildi09 Kasım 2022 Çarşamba 11:58
  • İstanbul'da sahte parfüm operasyonu09 Kasım 2022 Çarşamba 11:56
  • Sosyal medya dolandırıcılarına operasyon: 47 gözaltı09 Kasım 2022 Çarşamba 10:35
  • Adana'da hafif ticari araca silahlı saldırı: 1 yaralı09 Kasım 2022 Çarşamba 00:00
  • Antalya'da 124 kaçak göçmen ile 9 organizatör yakalandı08 Kasım 2022 Salı 23:58
  • Çanakkale'de balıkçı teknesiyle sürüklenen 149 kaçak göçmen kurtarıldı08 Kasım 2022 Salı 23:58
  • 'Haraç' çetesine dava açıldı08 Kasım 2022 Salı 14:34
  • Ankara'daki FETÖ operasyonunda 14 şüpheli yakalandı08 Kasım 2022 Salı 11:10
  • Başkentte FETÖ operasyonunda 9 kişi gözaltına alındı07 Kasım 2022 Pazartesi 11:49
  • Ankara'da 'haraç' çetesine operasyon04 Kasım 2022 Cuma 16:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti