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Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı

ANKARA'da arkadaşıyla yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı 2 yaralıdan Elif Şahin (17), hastanede hayatını kaybetti.
Yoldan geçerken otomobil çarpan Elif, yaşama tutunamadı

Olay, dün akşam saatlerinde, Çubuk ilçesi Ankara Bulvarı Sünlü Kavşağı'nda meydana geldi. Sude Nur Köse ile Elif Şahin, arkadaşlarının doğum gününü kutladıktan sonra ayrıldı. Eve dönmek için yolun karşısındaki otobüse koşan Köse ve Şahin, C.K. yönetimindeki 06 BN 5283 plakalı otomobilin çarpmasıyla yaralandı. Kaza sonrası kaçan C.K. ise polis ekipleri tarafından yakalandı.

TOPRAĞA VERİLDİ

Halil Şıvgın Çubuk Devlet Hastanesi'nde tedaviye alınan yaralılardan Elif Şahin, doktorların tüm müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. Şahin, cuma namazı sonrası Selimiye Camisi'nde kılınan cenaze namazının ardından Aşağıçavundur Mahallesi'nde toprağa verildi. Sude Nur Köse'nin hayati tehlikesinin ise devam ettiği öğrenildi.

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