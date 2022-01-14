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Yolu kapalı mahallede doğum sancısı tutan Gülizar için ekipler seferber oldu

VAN'da yolu kar nedeniyle kapanan mahallede doğum sancıları tutan Gülizar Yılmaz (25) için ekipler seferber oldu. 4 saate mahalleye ulaşan ekiplerin evde doğum yaptırdığı Yılmaz, erkek bebek dünyaya getirdi.
Yolu kapalı mahallede doğum sancısı tutan Gülizar için ekipler seferber oldu

İpekyolu ilçesine bağlı Ortanca Mahallesi'nde yaşayan Gülizar Yılmaz'ın sabaha karşı doğum sancıları tuttu. Dün etkili olan kar yağışı ile birlikte yolları kapandığı için hastaneye götürülemeyen Yılmaz'ın yakınları, sağlık ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine 112 Acil sağlık ekipleri yola çıktı. Fakat yolların kapalı olması nedeniyle ekipler bölgeye gidemedi. Bunun üzerine Van Büyükşehir Belediyesi karla mücadele ekipleri ve UMKE’den destek istendi. Ekipler, 4 saat sonra mahalleye ulaştı.

Ekipler, doğum başlayınca Gülizar Yılmaz’a evde müdahale etti. Yılmaz, bir erkek bebek dünyaya getirdi. Elektriklerin de o sırada olmadığı mahallede doğum, telefon ışıkları ve el fenerlerin ışığıyla yapıldı. 

Sağlık durumlarının iyi olduğu belirtilen anne ve bebek ileri tetkik ve tedavi için SBÜ Van Bölge Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü. Yılmaz çifti yeni doğan bebeklerine Miraç ismini verdi.

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