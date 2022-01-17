  • BIST 2.089,72
  • Altın 784.34108
  • Dolar 13.526
  • Euro 15.4392
  • Ankara -8 °C
  • İstanbul 4 °C
  • İzmir 1 °C
  • Konya -6 °C
» »

Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular

Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Hakkari'nin Yüksekova ilçesi Güldalı köyünde kalbinden rahatsızlanan Avdar Fırat (12),  kardan kapanan yol 3 saat süren çalışmayla açılarak hastaneye kaldırıldı.  

Yüksekova ilçe merkezine 30 kilometre uzaklıktaki Güldali köyünde Avdar Fırat, kalbinin sıkıştığını söyleyerek fenalaştı. Fırat'ın yakınları, 112 Acil Çağrı Merkezi'ni arayarak yardım istedi, köye ambulans yönlendirildi. Kar nedeniyle yolu kapanan köye ulaşamayan sağlık ekipleri de İl Özel İdaresi'nden yardım talep etti. Bölgeye gelen ekipler, 3 saat süren çalışma ile kapalı yolu açtı. Evinde ilk müdahalesi yapılan Fırat, ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Avdar Fırat'ın babası Harun Fırat "Kızımın dünden beri kalbinde bir sıkışma oldu. Biz de 112'yi arayıp, yardım istedik. Ancak yol kardan dolayı kapalı olunca bu sefer devreye karla mücadele ekipleri girdi. Yol açıldıktan sonra sağlık ekipleri gelerek ilk müdahaleyi evden yapıp hastaneye kaldırdı. Ekiplere çok teşekkür ediyorum" dedi.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu videoya henüz yorum eklenmemiştir.
Benzer Videolar
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Yolu kardan kapalı köydeki hasta kız çocuğu için seferber oldular
Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
Kaza sonrası çekici bekleyen sürücü, otomobil çarpması sonucu öldü
Taksicilerin genel kurulunda başkana kürsüden idam ipi attı
Taksicilerin genel kurulunda başkana kürsüden idam ipi attı
Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması
Bagajdaki yolculuk için 'gırgır şamata' açıklaması
Yayaya çarpıp, polise direnen alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı
Yayaya çarpıp, polise direnen alkollü sürücü ekiplere zor anlar yaşattı
Çaldığı otomobili parçaladı, yakalanınca 'kendi aracım sandım' dedi
Çaldığı otomobili parçaladı, yakalanınca 'kendi aracım sandım' dedi
Son Eklenen Videolar
Fatih'te yangında can pazarı... Dakikalarca tutundu, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü
Fatih'te yangında can pazarı... Dakikalarca tutundu, mahalle sakinlerinin açtığı battaniyeye düştü
Öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 11 yaralı
Öğrenci servisiyle hafif ticari araç çarpıştı: 1'i ağır, 11 yaralı
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıdı
Üzeri kirli işçisini otomobilinin bagajında taşıdı
Ev sahibi, kiracısının evine baltayla saldırdı!
Ev sahibi, kiracısının evine baltayla saldırdı!
Çaldığı otomobili parçaladı, yakalanınca 'kendi aracım sandım' dedi
Çaldığı otomobili parçaladı, yakalanınca 'kendi aracım sandım' dedi
KİPTAŞ kura çekiminde şaibe
KİPTAŞ kura çekiminde şaibe
Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
Tel : (312) 311 53 73
Haber Scripti