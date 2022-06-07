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Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

ZONGULDAK’ın Çaycuma ilçesinde, işçi servisinden indikten sonra yolun karşısına geçmek isteyen Kader Baloğlu (25), yolcu otobüsünün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Yolun karşısına geçmek isterken canından oldu

Kaza, akşam saatlerinde Çaycuma Helvacılar köyü kavşağında meydana geldi. Çaycuma’dan Bartın istikametine gitmekte olan R.E. yönetimindeki yolcu otobüsü, işçi servisinden inip, yolun karşısına geçmeye çalışan Kader Baloğlu'na çarptı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekibi sevk edildi. İlk müdahalesi kaza yerinde yapılan Baloğlu, Çaycuma Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kader Baloğlu, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Kazayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

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