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Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hülya öldü

Bursa'da, yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hülya Türkmen (40), hayatını kaybetti.
Yolun karşısına geçmeye çalışırken otomobilin çarptığı Hülya öldü

Kaza, İnegöl ilçesi Bursa-Ankara kara yolunda meydana geldi. Cihan D. (35) yönetimindeki 16 KCA 83 plakalı otomobil, koşarak yolun karşısına geçmeye çalışan Hülya Türkmen'e çarptı. Türkmen, yaklaşık 30 metre sürüklenirken, ihbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, Türkmen'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Türkmen'in cesedi, kaza yerindeki incelemelerin ardından İnegöl Devlet Hastanesi’nin morguna kaldırıldı. Sürücü Cihan D. ise gözaltına alındı.

Kaynak: Haber Kaynağı
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