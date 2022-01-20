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"Yöresel Turizm İlçe Otogarı" bu sene açılıyor

Büyükşehir Belediyesi, Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde inşa edilen "Yöresel Turizm İlçe Otogarı" 2022 yılı içerisinde açılması amaçlanıyor.
"Yöresel Turizm İlçe Otogarı" bu sene açılıyor

Ankara Büyükşehir Belediyesi ilçelere ulaşım sağlayan otobüsleri tek bir merkezde toplamak, vatandaşların ulaşımını kolaylaştırmak ve kent merkezinde yaşanan trafik yoğunluğunu azaltmak amacıyla “Yöresel Turizm İlçe Otogarı”nın inşaat çalışmalarını hızlandırdı.

Kent Estetiği Daire Başkanlığı tarafından Eylül 2021 tarihinde ihalesi yapılan ve Gazi Mahallesi Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde inşa edilmeye başlanan ilçe otogarının 2022 yılı içerisinde tamamlanması hedefleniyor. 

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MODERN VE KONFORLU ULAŞIM DÖNEMİ
Vatandaşlardan gelen talepler doğrultusunda harekete geçen Ankara Büyükşehir Belediyesi, yeni ilçe otogarı yapımı için düğmeye bastı.

Çevre ilçelerde hizmet veren otobüslerin şehrin muhtelif yerlerindeki cadde ve sokaklarda indirme bindirme yaparak trafik yoğunluğuna neden olması üzerine proje hazırlayan Kent Estetiği Daire Başkanlığı, modern tasarımıyla yeni ilçe otogarını Başkentlilerin hizmetine sunacak.

Hem ulaşım esnafı hem de ilçelere seyahat edecek vatandaşların tek merkezden daha rahat yolculuk yapabilmesini sağlayacak 80 araç kapasiteli yeni ilçe otogarı, toplam 11 bin 36 metrekarelik alan üzerinde otobüs şoförleri için dinlenme odalarından bebek bakım odalarına, kafeteryadan mutfağa kadar birçok konfora da sahip olacak. 

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