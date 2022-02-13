Yorgun mermiyle ölen Emir'in babasından 'silahla sevinmeyin' çağrısı

Trabzon'da 6 ay önce fındık bahçesinde başına yorgun merminin isabet etmesi sonucu hayatını kaybeden Emir Yuşa Atıcı’nın (15) babası Mustafa Atıcı, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı.

Olay, 11 Ağustos 2021’de, Ortahisar ilçesi Yeşilbük Mahallesi'nde meydana geldi. İstanbul'dan dedesini ziyaret etmek için Trabzon'a gelen Emir Yuşa Atıcı, aile bireylerinin fındık topladığı bahçede aniden düştü. Atıcı'nın başından kanlar geldiğini gören yakınları, durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine adrese gelen sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan Atıcı, Karadeniz Teknik Üniversitesi (KTÜ) Tıp Fakültesi Farabi Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan Atıcı'nın sağ kulağının arkasından yorgun merminin giriş yapıp, omuriliğine saplandığı tespit edildi. Ameliyata alınan Atıcı, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Soruşturma başlatan polis ekipleri, silahı ateşleyen kişinin belirlenip, yakalanması için çalışmalarını sürdürüyor.

TARAFTAR GRUPLARIYLA BULUŞTU

Başlatılan soruşturma sürecini takip etmek için kente gelen Emir Yuşa Atıcı’nın babası Mustafa Atıcı, silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattı. Baba Atıcı, Süper Lig'de şampiyonluk yolunda ilerleyen Trabzonspor’un taraftarlar gruplarıyla bir araya geldi. Mustafa Atıcı, ‘Trabzonlu Gençler’, ‘Çılgınlar’ ve ‘Vira’ adlı taraftar grubu liderleriyle görüşerek zafer kutlamalarında ateşli silah kullanılmamasını istedi. Bordo mavili taraftar grupları, baba Atıcı’nın talebine destek verdi.

‘SEVİNCİMİZİ SARILARAK KUTLAYALIM’

Trabzonlu Gençler grubu tribün lideri Mehmet Fındıkçı, taraftar grubu olarak silahla kutlamalara kesinlikle karşı olduklarını söyledi. İnsanları duyarlı davranmaya davet eden Fındıkçı, “Biz maçlara giderken arkadaşlarımıza şunu söyleriz: sizi evinizde nasıl anneniz bekliyorsa başkalarını da bekliyor. İnsanlar biraz daha duyarlı olmalı. Mermi atarak sevinilmez. Yıllardır hasretle beklediğimiz şampiyonluğa doğru gidiyoruz. İnsanlarımızdan istediğimiz şey, bütün insanlar sokaklarda olacak. Sevincimizi sokaklarda sarılarak hep beraber kutlayalım. Tüm Trabzonspor taraftarından ricamız, lütfen silah kullanmayın” dedi.

‘EĞLENCENİN DOZUNU KAÇIRMAYIN’

Mustafa Atıcı’nın talebini destekleyen 'Çılgınlar' grubu lideri Erçin Soner Saraç, dayanışma içerisinde olacaklarını belirtti. Saraç "Eğlencenin dozunu kaçırmayın. Ateşli silahla eğlenirken başkalarını üzüntüye düşürdüğümüzü unutmayalım. İlerleyen zamanlarda Trabzonspor bize göre kesin şampiyon olacak. Bu bir babanın feryadı, ben de babayım. Bu Trabzonspor’a, Karadeniz’e has bir durum değil. Şampiyonluğa gittiğimiz için gözler burada olabilir ama Türkiye’nin sorunu. Türkiye genelinde böyle binlerce acı hadiseler var. Mustafa kardeşimiz isyanında son derece haklı. İnsanlarımız inşallah bilinçlenir, eğlenirken biraz daha kendilerine çeki düzen verir” diye konuştu.

‘BAŞKA EMİRLERE KIYILMASIN’

'Vira' grubu liderlerinden Savaş Özlü de, “6 ay önce 15 yaşındaki kardeşimizin elim bir cinayete gitmesini üzüntüyle takip ettik. Trabzon’un, insanların kaderi bu olmamalı. Silahla sevinme olayını kaldırmamız ve bunun Trabzon’dan başlaması gerekiyor. Trabzonspor bu sene şampiyon olacak. Silahımızı sevelim ama silahla asla sevinmeyelim. Başka Emir'lere kıyılmasın. Bu da Trabzon’dan bir farkındalık olsun ve Türkiye’ye yayılsın” ifadelerini kullandı.

'MÜCADELE BAŞLATTIM'

Oğlunun ölümüyle ilgili soruşturmanın devam ettiğini anlatan Mustafa Atıcı ise, “Ben de Trabzonspor taraftarıyım ve takımımız şampiyonluğa gidiyor. Bu şampiyonluk sevincinde silah kullanılmaması, benim oğlum gibi insanların ve evlatların kaybedilmemesi için taraftar grubu liderleriyle görüşüp bu konuda kendilerinden destek istedim. Destek verip camiayla paylaşacaklarını, ellerinden gelen tüm çabayı sarf edeceklerini söylediler. Bu olay Trabzonspor ile alakalı değil. Tüm Türkiye’nin silahla sevinç gösterilerinin ortadan kalkması için mücadele başlattım” dedi.

‘SİLAHA SARILMAYIN’

Mustafa Atıcı, “Birisinin bir anlık sevinci evladımı benden aldı. Onun bir anlık sevinci benim bir ömür acım oldu ve bir ömür bu acıyla yaşayacağım. Başka insanları bu acıyla yaşamasın. Lütfen sevincimizde silah kullanmayalım. Havaya sıkılan her mermi katil mermidir, cinayet adayıdır ve can almaktadır. Bir ömür boyu insanlara acı vermektedir. Buna son vermek için lütfen havaya silah sıkmayın. Sevincinizde de üzüntünüzde de silaha sarılmayın” diye konuştu.