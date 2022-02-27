  • BIST 1.952,40
  • Altın 838.515
  • Dolar 13.7124
  • Euro 15.5323
  • Ankara 11 °C
  • İstanbul 9 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 10 °C
»

YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli

YouTube, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı nedeniyle Rus devlet medyasının reklam yayımlaması ve para kazanmasını askıya aldı.
YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli

YouTube Sözcüsü Farshad Shadloo, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısına tepki olarak atılan adımları açıkladı.

Shadloo, Google'ın çatı şirketi Alphabet bünyesindeki video paylaşım sitesi YouTube'da, aralarında Russia Today'in (RT) de olduğu Rus devlet medyasına ait birçok kanalın reklam yayımlaması ve para kazanmasının askıya alındığını ifade etti.

YouTube'da söz konusu kanalların önerilmesinin de sınırlandığını belirten Shadloo, Ukrayna hükümetinin talebi doğrultusunda Ukrayna'da bu kanallara erişimin engellendiğini kaydetti.

Bu arada bir YouTube yetkilisi, son günlerde "eş güdümlü aldatıcı uygulamalara" karşı kurallar gibi platformun politikalarını ihlal eden yüzlerce kanalı kapattığını ve binlerce videoyu kaldırdığını duyurdu.

Google Sözcüsü Michael Aciman, Rus devlet medyasına ait birçok kanalın Google'ın reklam hizmetleri vasıtasıyla reklam yayımlaması ve para kazanmasına ara verildiğini açıkladı.

Aciman, gelişmelerin bilfiil izlendiği ve ihtiyaç halinde gerekenlerin yapılacağını ifade etti.

Twitter, Rusya ve Ukrayna'da reklamları askıya aldı
Diğer yandan, Twitter Safety hesabından yapılan açıklamada, Ukrayna ve Rusya'da reklamların geçici olarak askıya alındığı ifade edildi.

Açıklamada, söz konusu adımın kamu güvenliği bilgilerinin görünürlüğünü sağlamak ve reklamların bu bilgilerin önemini azaltmaması için atıldığı belirtildi.

Facebook da Rusya devlet medyasının reklam yayımlamasına ve para kazanmasına yasak getirmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Şehit uzman çavuş, memleketine uğurlandı27 Şubat 2022 Pazar 16:06
  • İzmir'de yaşayan Ukraynalılar, Rusya'nın saldırısını kınadı27 Şubat 2022 Pazar 16:05
  • Almanya, Ukrayna'ya silah teslim etme kararını savundu27 Şubat 2022 Pazar 16:02
  • İngiltere Dışişleri Bakanı'ndan, Ukrayna'da savaşmak isteyen İngiliz vatandaşlarına destek27 Şubat 2022 Pazar 16:01
  • Ukrayna'nın en genç milletvekili Kiev'i savunmak için silahlandı27 Şubat 2022 Pazar 16:01
  • YouTube'dan Rus devlet medyasına reklam geliri engeli27 Şubat 2022 Pazar 15:59
  • Rusya’nın Ukrayna’ya Belarus’ta müzakereler için verdiği süre doldu27 Şubat 2022 Pazar 15:40
  • Ukrayna, Rusya'ya karşı Uluslararası Adalet Divanına başvurdu27 Şubat 2022 Pazar 15:18
  • Esed rejimin İdlib'de anaokuluna düzenlediği saldırıda 2 sivil öldü27 Şubat 2022 Pazar 15:03
  • Alanya'da yaşayan Ortodokslar, Ukrayna ve Rusya için barış duası yaptı27 Şubat 2022 Pazar 15:02
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti