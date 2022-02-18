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Yozgat Belediyesi KDV ile birlikte su ücretini yüzde 17 indirdi

Yozgat Belediyesi, enflasyonla mücadeleye katkı sağlamak amacıyla su tüketimindeki yüzde 7'lik KDV indirimine ilave olarak su ücretini yüzde 10 ucuzlattı.
Yozgat Belediyesi KDV ile birlikte su ücretini yüzde 17 indirdi

Belediye meclis üyeleriyle gazetecilere açıklama yapan Yozgat Belediye Başkanı Celal Köse, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile gıdadaki KDV oranının yüzde 8'den 1'e indirildiğini anımsattı.

Sudaki KDV oranını da yüzde 1'e düşürdüklerini söyleyen Köse, belediye meclis üyeleriyle istişare toplantısında, Yozgat halkına ucuz ve temiz su kullandırma adına KDV indirimine ilave olarak tüm su abonelerine yüzde 10 daha indirim yapma kararı aldıklarını belirtti.

Yapılan yüzde 10'luk indirimi belediye kaynaklarından karşılayacaklarını ifade eden Köse, "Bizler, halkımızın refahı ve mutluluğu için çalışan bir kurumuz. Şehrimizde su fiyatlarında toplamda yüzde 17’lik indirim yapılmış oldu. Hayırlı olsun." dedi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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