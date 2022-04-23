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Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
Yozgat'ın asırlık lezzeti: Parmak çörek
Kentte 40 yıldır parmak çörek yapan fırıncı Bekir Kırdemir, "Tamamen ekşi maya ile yapılan doğal bir ekmek. 260 gram olarak fırına verilir ve 260-270 derecede odun ateşinin közünde 20 dakikada pişirilir." dedi.
23 Nisan 2022 Cumartesi 06:11
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Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.