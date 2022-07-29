Yozgat'ta ayçiçeği ekim alanı 4,5 kat arttı

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz, "Türkiye'de 'yüzde 75 ayçiçeği sıkıntısı var' deniliyor. Ayçiçeği üretilemeyecek bir ürün değil. Biz yüzde 75 açığı kapatırız, gerekirse yüzde 50 de artırırız." dedi.

Yozgat'ta yağlık ayçiçeği ekim alanını 28 bin 700 dekardan bu yıl 130 bin dekara çıkaran çiftçiler, yüksek rekolte bekliyor.

Türkiye'nin önemli tarım bölgelerinden Yozgat'ta, Tarım ve Orman Bakanlığı ile İl Özel İdaresi tarafından çiftçilere verilen yağlık ayçiçeği tohumu desteği sayesinde, ekim alanı geçen yıla göre 4,5 kat artırıldı.

Türkiye'de yeşil mercimek üretiminde birinci, nohutta ikinci, buğday üretiminde 6. sırada yer alan kentte, verilen tohum destekleriyle çiftçi, ayçiçeğini de yeni ürün listesine dahil etti.

Yağışların bol olmasıyla kısa sürede yetişen ayçiçeği, tarlaları sarıya boyadı.

Tarım ve Orman İl Müdürü Tanju Özkaya, AA muhabirine, kentin tarım ve hayvancılık şehri olduğunu belirterek, hububat ve baklagilde ön planda olduklarını söyledi.

Yağlık ayçiçeği üretiminin yaygınlaştırılması amacıyla Tarım ve Orman Bakanlığının hibe desteğiyle çiftçilere tohum dağıtıldığını belirten Özkaya, "Bu yıl hem Bakanlığımızın hem İl Özel İdaresi'nin katkısıyla 30 bin dekarlık alana yetecek kadar tohum dağıttık. Geçen yıl 28 bin 700 dekar olan alan ekim alanı, bu yıl yaklaşık 130 bin dekara çıktı. Üretimde 27. sırada olan ilimiz, inşallah bu yıl ilk 10'a girecek." dedi.

Yozgat Ziraat Odası Başkanı İsmail Açıkgöz de kentte çiftçinin iki yıldır alternatif ürün olarak yağlık ayçiçeği ektiğini belirtti.

Resmi rakamlara göre kentte 130 bin dekar ayçiçeği ekili olduğunu aktaran Açıkgöz, çiftçi kayıt sisteminde görülmeyen alanlarla birlikte bu rakamın 250 bin dekar olduğunu tahmin ettiklerini ifade etti.

"Dekardan 200 kilo verim alacağımızı düşünüyorum"

Açıkgöz, son yağışlarla birlikte ürünün çok iyi gelişim gösterdiğini dile getirerek, "Dekardan 200 kilo verim alacağımızı düşünüyorum. Aşırı kıraç yerlerden 100 kilodan aşağı düşmez. Türkiye'de 'yüzde 75 ayçiçeği sıkıntısı var.' deniliyor. Ayçiçeği üretilemeyecek bir ürün değil. Biz yüzde 75 açığı kapatırız, gerekirse yüzde 50 de artırırız." diye konuştu.

Yozgat bölgesinde ayçiçeği alacak tüccar bulunmadığını vurgulayan Açıkgöz, "Sayın yetkililerimizden Toprak Mahsulleri Ofisi'nin açılarak, özellikle fındık gibi, çay gibi alım yapmasını istiyoruz. Ofis alırsa hem iç piyasada sıkıntı çekmeyiz hem de üreticinin devamlılığı olur." ifadelerini kullandı.

Açıkgöz, ayçiçeğinin arıcılık, yem sanayi gibi birçok sektöre de katkı sunduğunu aktardı.

"Ayçiçeği Karadeniz bölgesinde, Tekirdağ'da, Edirne'de ekilir" denildiğini dile getiren Açıkgöz, "Yozgat'ta da ekiliyor ve yetişiyor. Tekirdağ'ın aldığı ürünü bu sene biz de alacağız, Allah'ın izniyle. İkinci bir konu ise çiftçi gözüyle görmediği işi yapmıyor. Mutlaka görecek para kazandığını, anlayacak, ondan sonra ekim yapacak. Onun için bu ilk geçiş döneminde desteklenmesi gerekir." ifadelerini kullandı.

"Gelecek yıl tüm tarlalara ayçiçeği ekmeyi düşünüyorum"

Divanlı Mahallesi çiftçilerinden Mikail Avcı da ayçiçeği ekimine 4 yıl önce başladığını ve o dönem kendisinden başka kimsenin ekmediğini söyledi.

Çiftçileri ayçiçeği ekimine ikna ettiğini ve şu anda mahallede yaklaşık 13 bin dekar alanda ekim yapıldığını anlatan Avcı, "Yağışlar zamanında yağdı, ayçiçekleri çok güzel oldu. Yüksek verim bekliyoruz, daha önce dekara 100-150 kilogram aldığımız yerden bu sene daha fazlasını bekliyoruz." diye konuştu.

Avcı, bu yıl İl Özel İdaresinin de tohum desteğinde bulunduğunu vurgulayarak, geçen yıl 500 dekara, bu yıl ise 700 dekara ayçiçeği ektiğini kaydetti.

Sinan Şahingöz ise bu yıl 200 dekar alana ayçiçeği ektiğini anlatarak, "Buğdaya göre ayçiçeğinin masrafı daha düşük. Bu nedenle gelecek yıl buğday yerine tüm tarlalara ayçiçeği ekmeyi düşünüyorum." dedi.