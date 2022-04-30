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Yozgat'ta çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu desteği

Yozgat'ta "Tarım Arazilerinin Kullanımının Etkinleştirilmesi Projesi" kapsamında 1050 çiftçiye 60 ton nohut, 14,5 ton da yağlık ayçiçeği tohumu desteğinde bulunuldu.
Yozgat'ta çiftçilere nohut ve yağlık ayçiçeği tohumu desteği

İl Tarım ve Orman Müdürlüğü önünde düzenlenen tohum dağıtım töreninde konuşan Vali Ziya Polat, Yozgat'ın tarım ve hayvancılık şehri olduğunu söyledi.

Polat, nadas toprakların ekilmesi için tohum desteğinde bulunduklarını belirterek, "Tohumluk için ödenek ayrıldı. 60 ton nohut, yaklaşık 15 ton da ayçiçek tohumu dağıtıyoruz. Hayırlı ve bereketli olsun. Sadece tohum vermekle olmuyor, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü teknik personeli ve üniversitemizin sahada olması lazım. Çiftçimizin her zaman emrindeyiz ama teknik personelin daha çok sahada olması lazım." diye konuştu.

AK Parti Yozgat Milletvekili Yusuf Başer de vatandaşın ve üretenin her zaman yanında ve yakınında olduklarını ifade etti.

Yeni tip koronavirüs salgınıyla dünyada tarımsal ürünlerin öneminin daha iyi anlaşıldığına değinen Başer, "Son bir yılda Yozgat'ta çiftçimize AK Parti hükümeti olarak verdiğimiz desteğin bedeli 1 milyar liradır. Yozgatlının hayali İnandık Barajı bitmek üzere ve 16 bin dekar alanı sulayacak. Bunun yanında birçok noktada çiftçimizi suyla buluşturacağız." dedi.

İl Tarım ve Orman Müdürü Tanju Özkaya da "2021 yılında 28 bin 700 dekar ayçiçeği ekilirken, bu yıl sadece dağıtacağımız miktarla 29 bin dekar ekiliş sağlanacaktır. Hedefimiz çiftçimizin kendi imkanlarıyla beraber 60 bin dekar ekilişe ulaşmak ve önümüzdeki 2 yılda 100 bin dekara çıkmaktır." ifadesini kullandı.

Çiftçilerden Davut Esmer, verilen destekle geçen yıl 100 dekar olan ayçiçeği ekimini bu yıl 200 dekara çıkaracağını söyledi.

Konuşmaların ardından çiftçilere yağlık ayçiçeği tohumu dağıtıldı. Nohut tohumları da dağıtılmak üzere ilçelere gönderildi. Proje kapsamında, 1050 çiftçiye 60 ton nohut, 14,5 ton da yağlık ayçiçeği tohumu desteği verilecek.

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