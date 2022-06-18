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Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı
Yozgat'ta yük treninin vagonunun devrilmesi nedeniyle Ankara-Kayseri demir yolu ulaşıma kapandı

Yozgat'ta yük treninin vagonunun raydan çıkarak devrilmesi sonucu trafiğe kapanan Ankara-Kayseri demir yolunda bir süre bekleyen Ankara-Diyarbakır seferi yolcuları, otobüslerle Kayseri'ye getirildi.

Kayseri'den Karabük'e demir madeni taşıyan yük treninin bir vagonu, Yozgat'ın Şefaatli ilçesi yakınlarında raydan çıkarak devrildi.

Kaza nedeniyle demir yolu ulaşıma kapandı, Ankara-Diyarbakır seferini yapan yolcu treninin yolcuları beklemek zorunda kaldı.

Olay yerine gelen Yozgat Valisi Ziya Polat, yolculara geçmiş olsun dileğinde bulundu.

Vali Polat, "Devletimizin bütün kurumları burada, sizleri mağdur etmeyeceğiz. Gerekirse sizleri burada misafir ederiz." dedi.

Yolcular, daha sonra valilik tarafından hazırlanan otobüslerle Kayseri Tren Garı'na getirildi.

Yolcular buradan Diyarbakır'a hareket eden trenle yola devam etti.

Yolculardan Kenan Yaşar, gazetecilere yaptığı açıklamada, olayın yaşandığı saatten itibaren tüm yetkililerin seferber olduğunu söyledi.

Yolcu Gülperi Telan da yolculuk sırasında hiçbir sıkıntı yaşamadıklarını belirterek emeği geçenlere teşekkür etti.

Demir yolunun ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor.

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