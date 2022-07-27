  • BIST 2.547,68
  • Altın 987.756
  • Dolar 17.9182
  • Euro 18.1735
  • Ankara 31 °C
  • İstanbul 31 °C
  • İzmir 36 °C
  • Konya 30 °C
»

YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor

Terör örgütü YPG/PKK Suriye'de işgalini sürdürdüğü Tel Rıfat ilçesini, ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen sivil yerleşimlere gerçekleştirdiği terör saldırılarında liman olarak kullanmaya devam ediyor.
YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor

Tel Rıfat'ı terör yuvasına dönüştüren YPG/PKK, ülkenin kuzeyinde askeri muhaliflerin kontrolündeki güvenli bölgelere tehdidini sürdürüyor.

Fırat'ın batısında Türkiye sınırına 18 kilometre mesafede bulunan Tel Rıfat, 6 yıldır YPG/PKK'lı teröristlerin işgalinde bulunuyor.

ABD ve Rusya'nın vaatlerine rağmen ilçeden çekilmeyen YPG/PKK'lı teröristler, buradan Fırat Kalkanı ve Zeytin Dalı harekatları sahasındaki yerleşim yerleri ile emniyeti sağlayan Türk güvenlik güçlerine ve muhalif savaşçıların mevzilerine saldırıyor.

Teröristler söz konusu saldırılarında Tel Rıfat ilçe merkeziyle Taane, Kasne, İmhuş, Harbil, Şeyh İsa, Minnağ, Ayn Dakne, Kefer Kaşır, Meranaz, Burc el Kas ve Miyase köylerinde konuşlu ağır silahları kullanıyor.

YPG/PKK, saldırılarında özellikle hastane, okul ve kalabalık sivil yerleşimleri hedef alarak 2016'dan bu yana yüzlerce sivilin ölümüne sebep oldu.

Briket evlere de saldırdılar
Tel Rıfat ve cephe hatlarını tünel ağlarıyla saran teröristler, son dönemde Azez ve Mare'deki muhaliflerin cephe hatlarına sızma girişiminde bulunuyor.

Mare'deki cephe hattına dün ve önceki gün saldırı girişiminde bulunan teröristler, Suriye Milli Ordusu (SMO) ile çatışarak ağır kayıplar verdi.

Teröristlerin, ülkenin kuzeyindeki Azez ilçesine 25 Temmuz'da düzenlediği roket saldırısında 1 sivil hayatını kaybetmişti.

YPG/PKK'lı teröristler, 24 Temmuz'da da Afrin'in kuzeyindeki Kefer Cenne ve güneyindeki Anab köyünde yerinden edilenlerin sığındığı briket evlere roket saldırısı gerçekleştirmişti. Terör saldırısı sonucu 1 sivil yaşamını yitirmiş, 3 sivil yaralanmıştı.

Kazdığı tünelleri saldırılarında kullanıyor
Terör örgütü YPG/PKK, Şubat 2016'da Tel Rıfat ve çevresindeki yerleşimleri işgal etmesinin ardından sivil yerleşimlerde ve cephe hatlarında hedef alınmadan kolayca hareket edebilmek için tünel kazma çalışmaları başlattı.

YPG/PKK'lı teröristler, Tel Rıfat'ta kazdıkları tünelleri hava saldırılarından korunmak ve cephedeki mevzilerine silah taşımak için de kullanırken, tünelin muhtelif giriş-çıkış noktalarından muhaliflerin kontrolündeki sivil yerleşimlere havan ve roket saldırıları düzenleyebiliyor.

YPG/PKK, 2016'da Tel Rıfat'ta yaklaşık 250 bin sivili yerinden etmiş, söz konusu nüfus Türkiye sınırına yakın bölgelere sığınmıştı.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bakırköy Belediyesinde işten çıkarmalar protesto edildi27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:32
  • Avrupa'da enerji krizi nedeniyle tasarruf tedbirleri gündemde27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:27
  • Diyarbakır anneleri kavurucu sıcakta da evlat nöbetinde27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:26
  • İstanbul'da duman çıkararak arızalanan metrobüsün yolcuları tahliye edildi27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:25
  • ABD'de dayanıklı mal siparişleri haziranda beklentilerin aksine arttı27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:24
  • Bolu'da zehirlenen 41 kişi tedavi altında27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:22
  • YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 16:09
  • Tahıl koridoru açıldı! Dünyanın gözü İstanbul'da! Gemiler yükleniyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 15:20
  • Üç günde 38 bin 276 araç sürücüsü radara takıldı27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:50
  • YPG/PKK, terör batağına çevirdiği Tel Rıfat'tan güvenli bölgeleri tehdit ediyor27 Temmuz 2022 Çarşamba 14:49
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti