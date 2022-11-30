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YPG/PKK'lı teröristlerin Karkamış'ta tahrip ettiği okullarda eğitim yeniden başladı

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerin roketli ve havanlı saldırı düzenlediği Gaziantep'in Karkamış ilçesinde 9 günlük aranın ardından okullar yeniden eğitim öğretime açıldı.
YPG/PKK'lı teröristlerin Karkamış'ta tahrip ettiği okullarda eğitim yeniden başladı

Karkamış'ta 21 Kasım'da gerçekleştirilen saldırıda teröristlerin hedefi olan ve hasar oluşan Nigar Tiryakioğlu Çok Programlı Anadolu Lisesi ve Kocatepe Öğretmen Ayşenur Alkan İlkokulu onarıldı.

Çalışmaların ardından bugün yeniden zil sesinin çaldığı ilçede, 9 günlük aranın ardından eğitim öğretim yeniden başladı.

Saldırıda hayatını kaybeden Ayşenur Alkan'ın 4C sınıfına ise yeni atama yapıldı. Okulların açılmasıyla sınıfta yeni öğrencileriyle buluşan Zeliha Ağaoğlu, çocuklarla yakından ilgilendi.

Veli Aydın Yıldırım, AA muhabirine, Ayşenur öğretmenin üzüntüsünü yaşadıklarını belirterek, bir daha bunların yaşanmamasını temenni etti.

Çocuğunun da okulu özlediğini anlatan Yıldırım, "Halen daha tedirginlik var, korkuyor çocuklar. Benim çocuğum 3. sınıfa gidiyor. Derslere verilen arayı da önümüzdeki günlerde atlatacaklarını düşünüyorum." diye konuştu.

Veli Tuğba Alparslan ise halen olayın şokunu atlatamadıklarını anlatarak, "Çocuğum 2. sınıfa gidiyor. Okula bırakıp gideceğim, zaten öğretmenleri burada. Artık burası daha güvenli. Artık sıkıntı olmayacağını düşünüyorum. Zaten öğretmenlerimize de güveniyoruz." dedi.

Suriye'nin kuzeyindeki YPG/PKK'lı teröristlerce Gaziantep'in Karkamış ilçesine 21 Kasım'da roketli ve havanlı saldırılar düzenlenmiş, saldırıda öğretmen Ayşenur Alkan ve 5 yaşındaki Hasan Karataş hayatını kaybetmişti.

Kaynak: Haber Kaynağı
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