YTB Başkanı Eren: Güçlü diaspora güçlü Türkiye demek

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar (YTB) Başkanı Eren, "Yurt dışında tek ve birleşik bir diaspora olabilme bilincine kavuşmamız lazım. Buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz, bunu çok önemsiyoruz çünkü güçlü diaspora güçlü Türkiye demek." dedi.

Abdullah Eren, TBMM Dışişleri Komisyonunun son toplantısında, YTB'nin yürüttüğü faaliyetlere ilişkin sunum yaptı.

Yurt dışındaki vatandaşlarla bağları muhafaza etmeye çalıştıklarını söyleyen Eren, özellikle gençlerin dillerini ve kültürlerini kaybetmemeleri için projeler üretmeye gayret ettiklerini dile getirdi. Yurt dışındaki vatandaşların Türkiye vatandaşı üst kimliği çatısı altında birlik ve beraberliği için çabaladıklarını belirten Eren, "Türkiye'deki mevcut kültürel, sosyopolitik çeşitliliğimiz yurt dışında da var, bunu bir zenginlik olarak görüyoruz. Tüm bu farklı düşüncelerin üstünde bizim yurt dışında tek ve birleşik bir diaspora olabilme bilincine kavuşmamız lazım. Buna yönelik çalışmalar yürütüyoruz, bunu çok önemsiyoruz. Çünkü güçlü diaspora, güçlü Türkiye demek." diye konuştu.

Türkiye'nin, 2 milyonu gençlerden oluşan 7 milyon diasporası bulunduğunu, vatandaşlara doğrudan temas etmeye gayret ettiklerini anlatan Eren, yurt dışındaki vatandaşların her yıl Türkiye'ye dönüş yaparken kullandıkları Kapıkule Sınır Kapısı'nda bekleme ve çocuk oyun alanları oluşturduklarını ifade etti.

Avrupa'dan Türkiye'ye gelirken en uzun karayolunun Sırbistan'da yer aldığını aktaran Eren, "Sırbistan'ın Macaristan, Hırvatistan ve Bulgaristan sınır kapılarına Türk polisi ile YTB personeli yerleştirdik. Bu YTB personelleri de Türkiye Bursları kapsamında Sırbistan'ın Sancak bölgesinden burslandırdığımız Boşnak arkadaşlarımız. Hem Türkçeleri hem de Sırpçaları var. Bunlar yaz aylarında 1,3 milyon vatandaşımız Avrupa'dan arabalarıyla Türkiye'ye gelirken sınır kapılarında vatandaşlarımıza yardımcı oluyorlar. Bu kapsamda sınır kapılarında son 3 yıldır hem Kapıkule'de hem de Sırbistan'a ilgili ülke sınır kapılarında yoğun mesai içindeyiz." dedi.

"Yüzde 80'i bildirilmiyor"

Yurt dışında saldırıya uğrayan vatandaşların bilgilerini derleyemediklerine değinen Eren, şunları söyledi:

"Bizim için en önemli şey veri. Yurt dışında bir Türk saldırıya uğradığında veriyi nereden alacağız, elimizde sağlıklı bir veri yok. Yapılan araştırmalar şunu koyuyor, ırkçı bir saldırı olduğunda bunun yüzde 80'i çok farklı nedenlerden bildirilmiyor; daha önce bildirilmiş, adi suç olarak nitelenmiş, uğraşılmak istenmemiş. Bu kapsamda dış temsilciliklerimizden, basından, YTB'nin kendi kaynaklarından, Diyanet İşleri Başkanlığımızdan ve diğer ilgili hukukçularımızdan bize gelen verilerle her sene saldırı raporları hazırlıyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımıza yönelik 2019'da 253, 2020'de 389, 2021'de de 312 saldırıyı tespit ettik. Nefret suçları ve ayrımcılıkla mücadele (NESAM) portalını açtık. Yurt dışında bir vatandaşımız nerede olursa olsun saldırıya uğradığında buraya girip bildirebiliyor ve isterse psikolojik ve isterse hukuki destek de sunuyoruz. NESAM'ı çok önemsiyoruz. Yurt dışında yaşayan vatandaşlarımızın uğradığı saldırılarda NESAM'ın gelecek dönemde çok merkezi bir yere oturacağını düşünüyoruz."

"172 ülkeden 170 bin başvuru"

Abdullah Eren, 2018-2021'de soydaş ve akraba topluluklara yönelik 470 faaliyeti hayata geçirdiklerini, 90 eğitim programı ile 60 kültürel gezi düzenlediklerini bildirdi. "Türkiye Bursları" kapsamında Türkiye'de 16 bin uluslararası öğrenci bulunduğunu belirten Eren, şunları kaydetti:

"Bu arkadaşlarımızı sınavlar ve mülakatlarla seçiyoruz. 2022'de 172 ülkeden 170 bin başvuru aldık. Pasifik'teki adalardan dahi başvurular vardı. Venezuela'dan Kolombiya'ya, Çin'den Tayland'a, Fransa'dan Kamerun'a kadar dünyanın 178 ülkesinden 16 bin öğrenci, Türkiye Bursları kapsamında Türkiye'de lisans, yüksek lisans, doktora eğitimi alıyor."