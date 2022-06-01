YTB, Türkiye-Pakistan ilişkilerine yönelik çok sayıda projeyi hayata geçiriyor

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB), Pakistan ile Türkiye'nin ilişkilerinin gelişmesine katkıda bulunmak amacıyla ekonomik, sosyal ve kültürel alanlarda çok sayıda projeyi hayata geçiriyor.

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığından (YTB) yapılan yazılı açıklamaya göre, bu kapsamda 2018'de Pakistan'ın Pencap eyaleti ile YTB arasında imzalanan mutabakat zaptı gereğince İstanbul-Lahor Liderlik Programı hayata geçirildi. Program kapsamında 25 Pakistan vatandaşına Türkiye'de 10 ay boyunca dil eğitimi verildi. Türkçe eğitim programının yanı sıra katılımcılar Türkiye’nin çeşitli bölgelerini ve kurumlarını da ziyaret etti.

Türkiye ile Pakistan arasında diaspora alanında iş birliği

Şubat 2020'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Pakistan ziyareti esnasında diaspora alanında iş birliği ve karşılıklı deneyim paylaşımı konularında protokol, Yurtdışındaki Pakistanlılar ve İnsan Kaynaklarını Geliştirme Bakanlığı ile Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığınca imzalandı. Protokol kapsamında iki ülkenin yurt dışındaki vatandaşları arasındaki bağların güçlendirilmesi, İslam ve yabancı düşmanlığı gibi ortak sorunlara karşı mücadele mekanizmalarının geliştirilmesi amaçlanıyor.

Türkiye Bursları, binden fazla Pakistanlı öğrenciye burs sağladı

YTB'nin koordinasyonunda yürütülen Türkiye Bursları ile dünyanın dört bir yanından gelen uluslararası öğrencileri ağırlayan Türkiye, Pakistanlı öğrenciler için de bir cazibe merkezi oldu.

Türkiye Burslarına 1992-2022 arasında Pakistan'dan 95 bin 891 başvuru yapıldı. Değerlendirmeler sonucunda başarılı 1371 öğrenciye burs sağlandı. Kendi imkanlarıyla okuyanlarla eğitimlerini tamamlayarak ülkelerinde başarılı çalışmalara imza atan Pakistan kökenli mezun sayısı ise 1547'ye ulaştı.

26 Kasım 2020'de İslamabad'da kurulan Pakistan-Türkiye Mezunları Derneği ise en aktif mezun dernekleri arasında yer alıyor. Dernek şimdiye kadar Türkiye mezunlarının bir araya getirilmesi ve Türkiye-Pakistan ticaret hacminin arttırılmasına yönelik 3 proje hayata geçirdi.

Öte yandan YTB, Asya Pasifik ülkeleri ve Türkiye arasındaki ikili ilişkilerin geliştirilmesi adına Gelecek Nesil Akademilerini de organize etti. Programın ilki 16-24 Mart 2019, ikincisi 16-24 Kasım 2019'da düzenlendi. İlk programa aralarında Pakistan'ın da bulunduğu 16 farklı ülkeden 47 kişi katıldı. İkinci programa ise yine Pakistan dahil 19 farklı ülkeden 40 kişi katılım sağladı. Katılımcılara liderlik, sosyal medya, habercilik, Asya Pasifik ülkeleri ile tarihi ilişkiler gibi çeşitli konularda eğitimler verildi.

Ayrıca program süresince TRT World, Adalet Akademisi gibi kamu kurum ziyaretleri ve kültürel etkinlikler yapıldı.

YTB ve Anadolu Ajansı iş birliğinde Asya Pasifik bölgesinde yaşayan kardeş topluluklar ve bu toplulukların diasporalarına yönelik çevrim içi bir medya eğitim programı da gerçekleştirildi. Pakistan'ın dahil 10 farklı ülkeden 60 katılımcı bu programda yer aldı. Program çerçevesinde "Koronavirüs zamanında gazetecilik", "Multimedya ve İnternet Gazeteciliği", "Savaş Muhabirliği", "Yeni Medya ve Sosyal Medya Uygulamaları" başlıklarında dersler verildi.

Dışişleri Bakanlığının başlattığı "Yeniden Asya" açılımı çerçevesinde siyaset, ticaret, kültür ve eğitim alanlarında 26-27 Mayıs 2021'de çevrim içi olarak bir çalıştay düzenlendi.

YTB, Ankara Üniversitesi Asya-Pasifik Çalışmaları Uygulama ve Araştırma Merkezi, Fatih Sultan Mehmet Vakfı Üniversitesi Osmanlı Malay Dünyası Çalışmaları ve Araştırmaları Merkezi ile ortak düzenlenen programa alanında uzman 18 akademisyen bildiri sunarak katkı sağladı.