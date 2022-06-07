Yüce Divan'da yargılanan eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyelerine hapis cezası

Eski Yargıtay üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici, Esabil Saylak ve Kenan Karabeyeser, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 15'er gün hapis cezasına çarptırıldı.

Eski Yargıtay 14. Ceza Dairesi üyeleri Necati Meran, Mehmet Ali Demirezici, Esabil Saylak ve Kenan Karabeyeser, kamuoyunda "Hüseyin Kurtoğlu davası" olarak bilinen, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) talimatıyla hareket ettikleri iddiasıyla yargılandıkları davada, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 15'er gün hapse mahkum edildi.

Anayasa Mahkemesi Yüce Divan Salonu'nda görülen davanın duruşmasında, sanıklar Meran, Demirezici ve Saylak ile avukatlar hazır bulundu. Sanık Karabeyeser'in ise sağlık sorunlarını gerekçe göstererek duruşmaya katılamayacağını bildirdiği açıklandı.

Anayasa Mahkemesi Başkanı Zühtü Arslan, önceki aşamalarda esas hakkındaki mütalaanın açıklandığını, sanıklar ve avukatların savunmalarının alındığını hatırlatarak, sanıkların son sözlerini sordu.

Meran, suçun unsurlarının oluşmadığını iddia ederek beraatini istedi. Demirezici, önceki savunmalarını tekrar ettiğini belirterek beraat talebinde bulundu. Saylak da davanın usulden reddini, aksi halde atılı suçtan beraatini istedi.

Verilen müzakere arasından sonra Mahkeme Başkanı Arslan, hükmü açıkladı.

Buna göre, sanıkların usule ilişkin itirazlarını reddeden mahkeme, sanıklar Meran, Demirezici, Saylak ve Karabeyeser'in, "zincirleme şekilde görevi kötüye kullanma" suçundan 1 yıl 15'er gün hapse mahkum edilmesini kararlaştırdı.

Aralarında Zühtü Arslan'ın da bulunduğu 4 üye ise sanıkların “delil yetersizliğinden” beraatine karar verilmesi yönünde karşı oy bildirdi.

Hüseyin Kurtoğlu davası

Silivri Cezaevinde bulunan bir tutukluya, 2011'de babasının ölümü üzerine verilen izni kullandırmadıkları gerekçesiyle o dönem İstanbul İl Jandarma Alay Komutanlığında Kurmay Albay rütbesiyle görevli olan Van Jandarma Asayiş Kolordu Komutanı Tümgeneral Hüseyin Kurtoğlu ile görevi sırasında birlikte çalıştığı 5 personel hakkında dava açılmıştı.

Silivri 2. Asliye Ceza Mahkemesi, "kamu görevinin sağladığı nüfuzu kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan Kurtoğlu ve personelinin mahkumiyetine hükmetmiş, sanıkların o dönem üyesi oldukları Yargıtay 14. Ceza Dairesi de kararı onamıştı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca eski yüksek yargı mensupları hakkında hazırlanan fezlekelerde Hüseyin Kurtoğlu davası, FETÖ'nün kumpas davaları arasında gösterilmişti.

Fezlekelerde, FETÖ mensuplarının, Adana Jandarma Bölge Komutanlığı döneminde MİT tırlarını durduran ve 2019'da "FETÖ üyeliği"nden mahkum olan eski Tuğgeneral Hamza Celepoğlu'nun generalliğe terfi etmesi için Kurtoğlu'nun terfisine engel olmak istedikleri, bu nedenle Kurtoğlu hakkında suç uydurdukları ve mahkumiyet kararı verilmesini sağladıkları kaydedilmişti.

4'ü de FETÖ'den hapse mahkum edildi

Saylak, Meran, Demirezici ve Karabeyeser, ilk derece mahkemesi sıfatıyla daha önce Yargıtay 9. Ceza Dairesinde yargılanandı ve FETÖ üyeliği suçundan mahkumiyetlerine hükmedildi. Bu sanıklara verilen cezalar da Yargıtay Ceza Genel Kurulunca onandı.

FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, gizli haberleşme programı ByLock yazışmalarında adının geçtiği belirtilen eski Yargıtay üyesi Esabil Saylak'a, FETÖ üyeliğinden 8 yıl 9 ay hapis cezası verildi.

Hakimlik mesleği sırasında örgüt içinde yer aldığı, FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli haberleşme programı ByLock kullandığı tespit edilen eski Yargıtay üyesi Necati Meran da aynı suçtan 8 yıl 9 ay hapis cezasına çarptırıldı.

FETÖ'nün HSYK'de etkin olduğu dönemde örgütün talimatıyla Yargıtay üyeliğine seçildiği, örgütün gizli toplantılarına katıldığı, gizli haberleşme programı ByLock kullandığı belirlenen eski Yargıtay üyesi Mehmet Ali Demirezici'ye ise FETÖ üyeliğinden 10 yıl hapis cezası verildi.

Sanıklardan eski Yargıtay üyesi Kenan Karabeyeser ise Yargıtay 3. Ceza Dairesince 29 Mart'ta 6 yıl 10 ay 15 gün hapis cezasına çarptırıldı.