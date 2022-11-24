Yukatel Kayserispor seçim kararı aldı

Yukatel Kayserispor 10 Aralık'ta Olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı.

Takımın resmi web sitesinden şu açıklama ile genel kurul toplantısı duyuruldu:

"Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10.12.2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat: 11.00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."