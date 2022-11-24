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Yukatel Kayserispor seçim kararı aldı

Yukatel Kayserispor 10 Aralık'ta Olağanüstü seçimli genel kurul yapılacağını açıkladı.
Yukatel Kayserispor seçim kararı aldı

Takımın resmi web sitesinden şu açıklama ile genel kurul toplantısı duyuruldu:

"Yönetim Kurulumuz Başkan ve üyelerin iştiraki ile toplanarak 10.12.2022 Cumartesi günü Kadir Has Kongre Merkezi Konferans salonunda saat: 11.00’de aşağıdaki gündem maddelerini görüşmek üzere Olağanüstü Seçimli Genel Kurul yapılmasına, çoğunluk sağlanmadığı takdirde toplantının bir (1) hafta sonra aynı yer ve saatte çoğunluğa bakılmaksızın yapılmasına oy birliği ile karar verilmiştir."

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