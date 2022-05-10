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Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: 4-2

Yukatel Kayserispor, Ziraat Türkiye Kupası yarı finalinde 1-0 kaybettiği ilk maçın rövanşında Trabzonspor'u sahasında 4-2 mağlup ederek finale yükseldi.
Yukatel Kayserispor - Trabzonspor: 4-2

1'inci dakikada Nwakaeme'nin ceza sahası içine ortasında Yukatel Kayserisporlu futbolcu Carole topa elle müdahale etti. Hakem Halil Umut Meler penaltı noktasını gösterdi.

2'nci dakikada Nwakaeme'nin penaltı atışında top ağlarla buluştu: 0-1.

5'inci dakikada sağ kanattan Yukatel Kayserispor'un kullandığı korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Mustafa Pektemek'in kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan dışarı gitti.

8'inci dakikada sağ çaprazda Onur Bulut'un ceza sahası içine gönderdiği ortada topla buluşan Thiam'ın şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

9'uncu dakikada Attamah'ın ara pasında ceza sahası içinde topla buluşan Thiam'ın kaleye şutunu kaleci Uğurcan kornere çeldi.

25'inci dakikada sağ kanatta Onur Bulut'un pasında ceza sahası dışında topla buluşan Bertolacci'nin şutunu kaleci Uğurcan kurtardı.

28'inci dakikada sağ çaprazdan İbrahim Akdağ'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Mustafa Pektemek'in şutu üstten auta gitti.

31'inci dakikada Puchaz'ın ortasında ceza sahası dışında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün kaleye çektiği şutu Lung çeldi. Ardından Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

45'inci dakikada sağ kanatta Bertolacci'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak üstten dışarı gitti.

47'nci dakikada Mustafa Pektemek'in pasında topla buluşan Emrah Başsan'ın ceza sahası içine girerek kaleye çektiği şut Trabzonspor savunmasına çarparak ağlarla buluştu: 1-1.

53'üncü dakikada Cornelius'un pasında topla buluşan Abdülkadir Ömür'ün ceza sahası içinde çektiği şutu Lung kurtardı. Ardından Kayserispor savunması topu uzaklaştırdı.

58'inci dakikada sol kanatta Bertollaci'nin korner atışında ceza sahası içinde topla buluşan Hosseini'nin şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-1.

63'üncü dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutunu kaleci Uğurcan çeldi.

66'ncı dakikada sol kanatta Bertolacci'nin ceza sahası içine ortasında topla buluşan Emrah Başsan'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak direkten döndü. Ardından topla buluşan Thiam'ın şutunu Trabzonspor savunması kornere çeldi.

82'nci dakikada ceza sahası içine Cornelius'un pasında topla buluşan Yusuf Erdoğan'ın şutunu kaleci Lung çeldi. Ardından topla buluşan Bakasetas'ın şutunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu: 2-2.

86'ncı dakikada Emrah Başsan'ın kullandığı serbest vuruşta topla buluşan Attamah'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

88'inci dakikada sağ kanatta Emrah Başsan'ın ceza sahası içine ortasında topla buluşan Thiam'ın kafa vuruşunda meşin yuvarlak yandan auta gitti.

90'ıncı dakikada Hugo'nun ceza sahası içinde Emrah Başsan'a yaptığı faul sonrası hakem penaltı noktasını gösterdi.

90+1'inci dakikada Thiam'ın kullandığı penaltıda top ağlarla buluştu: 3-2.

90+5'inci dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Emrah Başsan'ın şutu ağlarla buluştu: 4-2.

Karşılaşmada başka gol olmayınca Kayserispor sahadan 4-2 galip ayrıldı ve adını finale yazdırdı.

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