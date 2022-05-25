Yüksek manevra kabiliyetli yangın söndürme uçakları İzmir'e geldi

Türkiye'de olası orman yangınlarında kullanılmak üzere kiralanan yüksek manevra kabiliyetli "Air Tractor" tipi 10 uçak, görev yerlerine gönderilmek üzere İzmir'e konuşlandı.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından kiralanan ve Türkiye'de yangınların yoğun olduğu bölgelerde görevlendirilecek Air Tractor tipi 10 uçak, İzmir Adnan Menderes Havalimanı'na indi. Gerekli kontrolleri yapılan uçaklar, bakanlık yetkilileri tarafından teslim alındı.

Yangınlara ikişerli ekip olarak müdahale edecek uçakların her biri 3 ton su taşıma kapasitesine sahip. Air Tractor uçakları özellikle sarp arazi ve vadilerde yüksek manevra kabiliyetiyle ön plana çıkıyor.

280 kilometre hızla aralıksız 3 saat havada kalabilen uçaklar hem baraj, göl ve denizde su ikmali yapabiliyor hem de tanker yardımıyla doldurulabiliyor.

Uçaklar İzmir, Antalya, Adana, Muğla ve Balıkesir illerinde ikişerli konuşlanacak, diğer kentlerdeki yangınlara da yönlendirilecek.

İzmir Orman Bölge Müdürü Zafer Derince, AA muhabirine, havaların ısınmaya başladığını, olası yangınlara hem havadan hem de karadan müdahale için hazırlıkları tamamladıklarını söyledi.

Asıl hava araçları olan uçakları 1 Haziran'dan itibaren hazır hale getireceklerini vurgulayan Derince, "15 Mayıs itibarıyla helikopterlerimizin bazıları geldi ve onlarla şu anda havadan müdahale yapıyoruz." dedi.

İzmir'e Air Tractor tipi 10 uçağın geldiğini hatırlatan Derince, şöyle konuştu:

"Bugün teknik ekibimiz 10 uçağın testini ve kabulünü yaptı. Bu uçaklar hem amfibi özelliği yani suya inerek su ikmali yapabiliyorlar hem de karadan tanker vasıtasıyla su alabiliyor. Havanın ve yakıtın durumuna göre 2 ila 4 ton arasında yakıtla beraber ağırlıkları var. Bu uçaklarımız su ve yüzde 20 retardant (yangının yoğunluğu azaltmak için kullanılan madde) karışımıyla uçacak. Yani 600 kilogram retardant olacak, kalan kısmını da suyla doldurup karışım şeklinde yangına müdahale edecekler. Yaklaşık 3 ton su atabilen bu uçaklar diğerlerine göre manevra kabiliyeti daha yüksek. Sarp arazilerde, vadi içlerine kadar rahat inip yangına müdahale edebileceğiz."

Zafer Derince, uçakların 1000 kilometre menzile sahip olduğunu vurguladı.

Uçakları ihtiyaç durumuna göre keşif uçuşunda da kullanabileceklerini aktaran Derince, yangınla mücadele için helikopterler ve farklı tanker uçakların da geleceğini, böylece hava gücü olarak hazır olacaklarını sözlerine ekledi.