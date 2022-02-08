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Yüksek rakımlı geçitleri açık tutmak için gece gündüz mesai yapıyorlar

Yüksek rakımlı geçitlerin bulunduğu Van-Hakkari ve Van-Bitlis güzergahlarında karla mücadele çalışmalarını sürdüren Karayolları ekipleri, sürücülerin ve yolcuların şehirler arası yollarda güvenli seyahat edebilmeleri için gece gündüz mesai yapıyor.
Yüksek rakımlı geçitleri açık tutmak için gece gündüz mesai yapıyorlar

Karayolları 11. Bölge Müdürlüğü, sorumluluk alanındaki 2 bin 985 rakımlı Karabet, 2 bin 730 rakımlı Güzeldere, 2 bin 234 rakımlı Kuskunkıran ve 2 bin 225 rakımlı Kurubaş geçitlerinde 80 araç ve 120 personelle karla mücadele çalışması yürütüyor.

Yağışın olduğu günlerde kara yolunun kapanmaması için dondurucu soğukta kar ve tipiyle mücadele eden ekipler, yağışın olmadığı zamanlarda da rüzgarın taşıdığı kar örtüsünü temizleyerek sürücülere güvenli yolculuk imkanı sunuyor.

İş makineleriyle zaman zaman mahsur kalan yolcu ve sürücülerin yardımına koşan görevliler, yol kenarında biriken karları da savurma ve greyderle temizleyerek yolları genişletiyor.

"Sürücülerden tedbirli olmalarını istiyoruz"
Ekip sorumlusu Mehmet Aycan, AA muhabirine, ulaşımın kışın zorlu olduğu bölgelerde çalışmalarının devam ettiğini söyledi.

Karlı günlerde açılan yollarda biriken karları temizleyerek yolu genişletmeye çalıştıklarını aktaran Aycan şunları kaydetti:

"İşlerimiz yalnızca kar yağdığı günlerde olmuyor. Kar sonrasında da ekip olarak yoğun çalışma yürütüyoruz. Amacımız vatandaşlarımızın daha güvenli ve rahat seyahat etmelerini sağlamak. Havanın güneşli olduğu zamanlarda erimeden dolayı kar örtüsü ağırlaşabiliyor. Bu da iş makinelerine zarar verebiliyor. Sürücülerimizden kar yağdığı zamanlarda daha dikkatli davranmalarını istiyoruz. Özellikle rakımın yüksek olduğu noktalarda araçlarında zincir bulundurmaları önemli. Biz de sürücülerin gidecekleri yerlere sorunsuz ulaşabilmeleri için çaba gösteriyoruz."

Kurubaş bölgesinde 10 kişilik ekiple yolu genişlettiklerini belirten Aycan, "Tüm geçitlerde ekiplerimiz gece gündüz çalışıyor. Riskli bölgelerde sürekli bekliyorlar. Olumsuz bir durum olduğunda hemen müdahale ediyorlar. Vatandaşlarımızdan yol çalışması yürüten ekiplerimize yardımcı olmalarını ve yola çıkarken gerekli önlemleri almalarını istiyoruz." diye konuştu.

Kaynak: Haber Kaynağı
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