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Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu

HAKKARİ’nin Yüksekova ilçesine bağlı Bağdaş köyünün Ericik mezrasında, hayvanları için dağdan brandalarla ot indiren besiciler, üzerlerine çığ düşmesinden son anda kurtuldu.
Yüksekova'da besiciler, çığdan kıl payı kurtuldu

Yüksekova’ya 34 kilometre uzaklıkta bulunan Bağdaş köyünün Ericik mezrasında besiciler, yazın dağda biçtikleri otları yüksek tepelerde istifleyerek, kış mevsiminde ise karlar üzerinde brandalarla köye indiriliyor. Bu sabah besiciler, otları almaya gittiklerinde düşen çığın altında kalmaktan son anda kurtuldu. Çığ düşmeden önce büyük gürültü duyduklarını belirten Ahmet Ayhan, "Yaz aylarında bu tepelerde biçtiğimiz otları bir yerde istifliyoruz. Yolumuz olmadığı için kış aylarında kızaklarla veya brandalarla tepelerde indiriyoruz. Bu sabah gittiğimizde brandalara yüklediğimiz ot balyaları indirme esnasında birden büyük bir ses geldi. Sesin gelmesiyle birlikte brandalarımız bırakıp yamaçlara doğru kaçtık. Saniyeler içinde çığdan kurtulduk. Bulunduğumuz alana çığ indi. Korku içinde kaldık. İleride de koyunlarımız vardı. Ne yapacağımıza şaşırdık. Ölümle burun buruna geldik" dedi.

Nejdet Yılmaz ise 6 kişi olduklarını dile getirerek, "Ot balyalarını indirirken arkamızdan büyük bir ses geldi. Büyük kar kütleleri gelmeye başladı, ne yapacağımız bilmeden her birimiz farklı yerlere kaçarak çığdan kurtulduk. Bugün ölümden kurtulduk. Hala etkisindeyiz" diye konuştu.

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