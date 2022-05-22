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Yükselen Koleji Anasınıfı öğrencileri Ekolojik Köyü ziyaret etti

Yükselen Koleji Anasınıfı öğrencileri Mamak Belediyesi tarafından oluşturulan Ekolojik Köyü ziyaret etti. 
Yükselen Koleji Anasınıfı öğrencileri Ekolojik Köyü ziyaret etti

Kırsal Hizmetler Müdürlüğü seralarında öğrencilere ata tohumu ve hibrit tohum hakkında bilgi verildi. Tohumlar tanıtılıp arasındaki farklar anlatıldı ve öğrencilerin her birine ata tohumu ekimi yaptırıldı. Öğrenciler ata tohumlarını tek tek toprakla buluşturdu. 

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Ata tohumu fideleri hakkında da bilgi alan öğrenciler saksılara fideler dikerek bitkinin büyüme aşamalarını uygulamalı olarak öğrenme fırsatı buldu. 

Müdürlüğümüz bünyesinde faaliyet gösterdiğimiz arıcılık konusu öğrencilere teknik personellerimizce anlatılarak arılara nasıl yaklaşmaları gerektiği ve anotomisi hakkında bilgi verildi.

Mamak yeşiliyle daha güzel

Mamak Belediye Başkanı Murat Köse “Mamak’ta yeşili korumak, yeşilin her tonunu Mamak’ta görmek için çalışıyoruz. Ata tohumu üretimimizle, meyve sebze bahçelerimizle Mamaklıların her zaman hizmetindeyiz” dedi. 

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