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Yumurta ve sütü fahiş fiyatla satanlar affedilmedi: Rekor ceza kesildi

Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu'nun yedinci toplantısı gerçekleştirildi. Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulandı.
Yumurta ve sütü fahiş fiyatla satanlar affedilmedi: Rekor ceza kesildi

Ticaret Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi: "Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulunun 2022 yılının 7’nci toplantısında, tüketicilerimizin temel ihtiyaçları arasında yer alan yumurta, süt, makarna, yoğurt gibi gıda ürünleri ile deterjan, sabun gibi temizlik maddeleri ve benzeri ürünlerde yaşanan fiyat artışlarının tespiti amacıyla ulusal ve yerel düzeyde faaliyet gösteren zincir marketler ile diğer işletmelere yönelik olarak Bakanlığımız tarafından yapılan denetim sonuçları görüşülmüştür.

Bu kapsamda; fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı değerlendirilen aralarında ulusal marketlerin de bulunduğu 21 işletmeye toplam 9.403.237,50.- Türk Lirası idari para cezası uygulanmasına karar verilmiştir.

Kamunun yanı sıra tüketici ve özel sektör temsilcilerinin de yer aldığı Haksız Fiyat Değerlendirme Kurulu, tedarik zincirinde serbest piyasa koşullarının sağlıklı ve düzenli işlemesine katkı sağlamayı ve tüketicilerimizi korumayı amaçlamaktadır.

Bu doğrultuda, pandeminin başlangıcından itibaren süt ürünlerinden tahıl ürünlerine, bebek bezi ve mamasından temizlik ürünlerine, sebze ve meyveden ekmeğe, yangın ekipmanlarından KDV indirimlerinin uygulanıp uygulanmadığına, elektronik pazar yerlerinden araç stokçuluğuna varıncaya kadar binlerce işletme ve ürün denetlenmiştir.

Bugüne kadar yapılan denetimlerde, fahiş fiyat artışı ve stokçuluk yaptığı tespit edilen işletmelere toplamda 56.602.168,50.- TL idari para cezası uygulanmıştır. 

Fahiş fiyat artışı ve stokçuluk denetimlerine ara vermeden devam edilmektedir."

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