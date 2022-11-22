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Yunan Bakan Nikos Dendias haddini aştı!

Her fırsatta Türkiye'yi hedef alan Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, yine skandal sözlere imza attı. Dendias'a cevabını Türk büyükelçi Esin Çakıl verdi.
Yunan Bakan Nikos Dendias haddini aştı!

Yunanistan Dışişleri Bakanı Nikos Dendias, Bahreyn'in başkenti Manama'da düzenlenen  uluslararası konferansta gerilimi yükseltecek sözler sarf etti.

"Türkiye Doğu Akdeniz'de bir baş belası gibi davranıyor" diyen Dendias'a aynı konferansta yer alan Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl sert tepki gösterdi.

'TÜRKİYE BİR BAŞ BELASI'

Dendias açıklamasında, ''Türkiye, Yunanistan'ın uluslararası deniz hukuku uyarınca karasularını 12 mile çıkarma hakkını kullanması halinde başka bir ülkeye, Yunanistan'a savaş tehdidinde bulunan dünyadaki tek ülkedir. Bu 21. yüzyılda nasıl olabilir? Türkiye bir baş belası gibi davranıyor. Türkiye uluslararası hukuku kabul etmemektedir. Rusya'ya hiçbir yaptırım uygulamamış olan NATO üyesi bir ülkedir.'' diyerek büyük skandala imza attı.

ESİN ÇAKIL TEPKİ GÖSTERDİ: BU KABUL EDİLEMEZ

Konferansta yer alan Türkiye'nin Bahreyn Büyükelçisi Esin Çakıl, Nikos Dendias'ın açıklamalarına tepki gösterdi.

Esin Çakıl, "Türkiye'nin dış politikasına barış, uluslararası hukuk ve diplomasi ilkeleri yön vermektedir. Antalya ve İstanbul'da (Rusya-Ukrayna) müzakere görüşmelerine ev sahipliği yaptık. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Türkiye hakkında söyledikleriniz maalesef kabul edilemez" dedi.

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