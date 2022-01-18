Yunan medyası ATAK helikopterimizi dünyaya tanıttı

Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da yer alan haberde, Filipin Hava Kuvvetleri'nin Türkiye'den ilk T129 taktik keşif taarruz helikopterlerini teslim aldığına yer verilerek T-129'un özellikleri dünyaya tanıtıldı.

Türkiye'nin savunma ve havacılık sanayisinde hayata geçirdiği projeleri, Yunan medyasında gündeme gelmeye devam ediyor.

Yunan medya kuruluşu Pentapostagma'da "Filipinler'in teslim alacağı Türk taarruz helikopteri nedir?" başlıklı haberde şu ifadelere yer verildi:

"Filipin Hava Kuvvetleri, Türkiye'den sipariş edilen ilk T129 taktik keşif taarruz helikopterlerinin teslimlerinin Aralık 2021'de başladığını duyurdu. Filipin hükümeti, bu altı helikopterin ihalesi için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii'ne 269 milyon dolar ödedi. Asya devleti, T-129'u Türkiye dışında ilk kullanan ülke olacak".

AW129'u temel alan T129, sıcak ortamlarda gelişmiş keşif ve saldırı görevleri için tasarlanmış iki kişilik, çok amaçlı bir helikopter.

Uçakta lazer telemetre, gece görüşü için pilot kaskında bir görüntüleme sistemi ve gece çalışmasına izin veren bir acil durum vericisi bulunuyor.

Ayrıca T129, 1.200 kg'a kadar maksimum yük taşıyabiliyor ve bu da tanksavar güdümlü füzeler, havadan havaya füzeler, roketler ve 20 mm'lik üç namlulu taret silah sistemi gibi ağır silahları taşımasına olanak tanıyor.

T129'un performansı zorlu "sıcak hava-yüksek irtifa" görevleri için optimize edilmiş olup, gece ve gündüz koşullarında yüksek manevra ve performans kabiliyeti ile Türk Silahlı Kuvvetleri’nin operasyonlarında etkin bir şekilde görev yapıyor.