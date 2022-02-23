  • BIST 2.039,96
  • Altın 842.277
  • Dolar 13.8243
  • Euro 15.6912
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 10 °C
  • İzmir 16 °C
  • Konya 12 °C
»

Yunan unsurlarınca ayağından vurulan balıkçı: Vurulduğumu gösterdiğim halde tekrar ateş ettiler

Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının balıkçı teknesine ateş açması sonucu bacağından yaralanan Yaşar Sözal, teknelerine yangın çıkarmak amacıyla içi benzin dolu şişe atıldığını, ardından ateş edildiğini ileri sürdü.
Yunan unsurlarınca ayağından vurulan balıkçı: Vurulduğumu gösterdiğim halde tekrar ateş ettiler

Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine dün akşam saatlerinde Yunanistan unsurlarınca açılan ateş sonucu yaralanan 51 yaşındaki Yaşar Sözal, Çeşme Devlet Hastanesindeki tedavisinin ardından taburcu edildi.

AA muhabirine olay anını anlatan Sözal, "Babaoğul" isimli tekneyle dün sabah 07.00 sıralarında Çeşme Dalyan'daki balıkçı barınağından denize açıldıklarını, gün boyu avlandıklarını, akşam saatlerinde ağları çektikleri sırada Yunanistan botunu karşılarında gördüklerini söyledi.

Üçü kar maskeli 4 kişilik bot ekibinin kendilerini uyarmadan tekneye içi benzin dolu şişe attığını ve patlatmak için ateş etmeye başladığını ileri süren Sözal, "Ben onu (şişeyi) almaya gittim. İçleri benzin doluydu. Tekneyi yakmaya çalışıyorlardı. (Şişeyi) Almaya çalışırken bana el işaretiyle öleceğimi söylediler." dedi.

"Cihazlarımızı, radarlarımızı da vurdular"
Yunanistan unsurlarının el işaretlerini ilk başta önemsemediğini, şişeyi tekneden atmak için hamle yaptığını anlatan Sözal, ateş açılınca geri döndüğünü kaydetti.

Yaşar Sözal, şöyle konuştu:

"Geri döndüğümde bacağımdan vurulduğumu hissettim. Vincin arkasına yattım, siper aldım. İçerideki diğer balıkçı arkadaşlara 'Ben vuruldum.' dedim. Zaten hepimiz panik halindeydik. Kaptan köşküne girdik ve orada kaldık. Bu sırada kaptan köşküne de ateş ettiler. Cihazlarımızı, radarlarımızı da vurdular. Yarım saat kadar sürdü. Biz savunmasız insanız. Elimizde silahımız yok. Elim kanlı bir şekilde bacağımdan vurulduğumu gösterdim. Gösterdiğim halde tekrar ateş ettiler. Ellerimi kaldırmıştım zaten vuruldum diye."

Kendilerine öldürme amaçlı ateş edildiğini anlatan Sözal, olayın ardından Türk Sahil Güvenlik ekiplerinin bölgeye geldiğini ve kendisini hastaneye götürdüklerini kaydetti.

Merminin kemiğine saplandığını, henüz çıkarılmadığını, ilk tedavinin ardından taburcu edildiğini aktaran Sözal, tedavisinin süreceğini sözlerine ekledi.

İki teknede 18 kurşun izi
Öte yandan ateş açılan "Babaoğul" ve "Esila Lia" tekneleri de Foça Balıkçı Barınağına çekildi.

Yapılan incelemede iki teknede toplam 18 kurşun izi tespit edildi.

Güverte, camlar ve kaptan köşkünde kurşun izleri görülen "Babaoğlu" teknesinde görev yapan 54 yaşındaki Bahattin Alıkçıoğlu, kendilerine bir bottan kar maskeli kişilerin ateş ettiğini, teknelerine benzin dolu şişe atıldığını ileri sürdü.

Ateş sonucu bir merminin ayağını sıyırdığını, ciddi bir yarasının olmadığını, yanındaki Yaşar Sözal'ın yaralandığını görünce Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinden yardım istediklerini belirten Alıkçıoğlu, bu sırada Yunan botunun olay yerinden uzaklaştığını söyledi.

Kaynak: Haber Kaynağı
  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Meteorolojiden denizler için fırtına uyarısı23 Şubat 2022 Çarşamba 14:46
  • Antalya'da hortum ve fırtına seralara zarar verdi23 Şubat 2022 Çarşamba 14:27
  • Cumhurbaşkanı Erdoğan: Rusya ve Ukrayna'nın ikisinden de vazgeçmemiz mümkün değil23 Şubat 2022 Çarşamba 14:26
  • Hayatını kaybeden akademisyen Mehmet Cem Altun için tören23 Şubat 2022 Çarşamba 13:56
  • Bakan Kurum: Marmara Denizi'nin yüzeyinde ve derinde şu an müsilaj yoktur23 Şubat 2022 Çarşamba 13:55
  • Karlov suikastı davasında yeni gelişme23 Şubat 2022 Çarşamba 13:41
  • Bakan Kurum'dan müsilaj açıklaması23 Şubat 2022 Çarşamba 13:36
  • İkna çalışması sonucu 2 teröristin teslim olması Muş'ta eylem yapan aileleri sevindirdi23 Şubat 2022 Çarşamba 13:22
  • GİB gıdada KDV indirimine ilişkin merak edilenleri yanıtladı23 Şubat 2022 Çarşamba 12:56
  • Bakan Koca bugünü işaret etmişti! Maske kararı açıklanacak23 Şubat 2022 Çarşamba 12:48
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti