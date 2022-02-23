Yunan unsurlarından büyük provokasyon: Türk balıkçılara ateş açtılar

Sahil Güvenlik Komutanlığı, Ege Denizi'nde Yunanistan unsurlarının 2 Türk balıkçı teknesine ateş açması sonucu mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığını bildirdi.

Yunanistan'ın askeri unsurları, Ege'de provokatif bir olaya imza attı. Ege Denizi'nde avlanan Türk balıkçıların üzerine ateş açan Yunan unsurları bir Türk balıkçısını vurdu.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yer alan açıklamada, 22 Şubat saat 19.15'te Sakız Adası ve Karaburun arasında avlanan 2 Türk balıkçı teknesine Yunanistan unsurlarınca ateş edildiği, mürettebattan 1 kişinin bacağından yaralandığı kaydedildi.

SAHİL GÜVENLİK'TEN AÇIKLAMA

112 Acil Sağlık ekipleri ile 2 Sahil Güvenlik botunun sevk edildiği bölgede Yunanistan unsurlarına rastlanmadığı belirtilen açıklamada, bacağından saçma ile hafif yaralanan kişinin sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Çeşme Devlet Hastanesine sevk edildiği bilgisi verildi.

Açıklamada, "Olayla ilgili Karaburun Cumhuriyet Savcılığı tarafından başlatılan tahkikat devam etmektedir. Savunmasız balıkçılara Yunan unsurları tarafından ateş açılması kabul edilemezdir, insanlık suçudur." ifadeleri kullanıldı.

TÜRK BALIKÇILARA TACİZ

Yunan sahil güvenlik unsurları daha önce de pek çok kez Türk balıkçılarına taciz girişiminde bulunmuş, sınır ihlali iddiasıyla Türk sularına girerek denizcilerin teknelerine müdahale etmeye kalkışmışlardı.

Son olarak İzmir açıklarında, uluslararası sularda bir Türk balıkçısını hedef almaya kalkan Yunan sahil güvenlik unsurları, kameralar tarafından kaydedilmişti.