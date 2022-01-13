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Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak

Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği ikinci el 44 zırhlı aracın, Ege ve Meriç bölgesinde kullanılacağı bildirildi.
Yunanistan, ABD'den aldığı zırhlı araçları Ege ve Meriç'te kullanacak

"Newpost" haber portalında yer alan haberde, Yunanistan'ın ABD'den temin ettiği toplam 1200 adet M-1117 "Guardian" tipi zırhlı aracın ilk sevkiyatındaki 44 aracın Ege ve Meriç'teki sınırların korunması için kullanılacağı belirtildi.

Haberde, araçların Meriç nehri çevresinde ve adalardaki dar kara yollarında kolaylık sağlayacağı savunuldu.

ABD'nin hibe ettiği belirtilen araçların kullanımı için Yunan Kara Kuvvetlerinde eğitime başlandığı, bir sonraki sevkiyatın ise nisanda yapılacağı kaydedildi.

Kaynak: Haber Kaynağı
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