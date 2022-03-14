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Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandı. Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miçotakis, "Testim pozitif çıktı. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. en kısa sürede ofise döneceğim" ifadelerini kullandı.
Yunanistan Başbakanı Miçotakis koronavirüse yakalandı

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis, koronavirüse yakalandı. Miçotakis'e bugün uygulanan Kovid-19 testinin sonucunun pozitif çıktığı açıklandı.

KARANTİNAYA ALINDI

Yunanistan Hükümet Sözcüsü Yannis İkonomu, haftalık olağan basın toplantısında, Miçotakis'e yapılan Kovid-19 testinin pozitif çıktığını belirterek, Başbakan'ın karantina süresi boyunca evinden çalışacağını söyledi.

MİÇOTAKİS'TEN AÇIKLAMA

Miçotakis de sosyal medyada yaptığı paylaşımda, hastalığın hafif atlatılmasında üç doz aşı uygulanmasının önemine dikkati çekerek, "Eminim ki her şey yolunda gidecek ve çok yakında tekrar ofisimde olacağım." ifadesini kullandı.

Sosyal medya hesabından paylaşımda bulunan Miçotakis, "Testim pozitif çıktı. Evimde izole olacağım ve oradan çalışacağım. en kısa sürede ofise döneceğim" ifadelerini kullandı.

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