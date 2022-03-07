Yunanistan Başbakanı Türkiye'ye geliyor

Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis Türkiye'ye geliyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yunan Başbakan'ı kabul edecek.
Rusya'nın işgalinden sonra Miçotakis, Parlamento'da yaptığı konuşmada, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'la görüşmem lazım. Bu işgalden sonra yeni durum Türkiye'yle görüşmemizi gerektiriyor" demişti.
Miçotakis'in Fener Rum Patrikhanesi'ndeki ayine katılmak için İstanbul'a geleceği, iki liderin Pazar günü birlikte öğle yemeği yiyeceği belirtiliyor.
Görüşmede ana gündem maddesi Rusya'nın Ukrayna'yı işgali olacak.
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