  • BIST 3.332,78
  • Altın 998.443
  • Dolar 18.2487
  • Euro 18.2276
  • Ankara 15 °C
  • İstanbul 20 °C
  • İzmir 21 °C
  • Konya 17 °C
»

Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Muğla açıklarında Yunanistan unsurlarınca geri itilen 73 düzensiz göçmen kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.
Yunanistan unsurlarınca geri itilen düzensiz göçmenlerden 2'si bebek, 3'ü çocuk 6 kişi hayatını kaybetti

Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirildi.


Sahil Güvenlik Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, saat 00.10'da, Marmaris Kızılburun açıklarında can salları içerisinde bir grup düzensiz göçmen olduğu bilgisi üzerine 2 sahil güvenlik botu görevlendirildi.

Ekipler, 3 can salı içerisindeki 66 düzensiz göçmeni kurtardı.

Düzensiz göçmenlerden edinilen ilk bilgiler doğrultusunda, göçmenlerin Yunanistan unsurlarınca 4 can salı içerisinde Türk karasularına geri itildiklerinin öğrenilmesi üzerine birer sahil güvenlik helikopteri, uçağı ve botu daha bölgeye yönlendirildi.

Arama kurtarma çalışmaları sonucunda yarı batık durumdaki bir can salına tutunan 7 düzensiz göçmen daha kurtarıldı, 2'si bebek, 3'ü çocuk ve biri kadın olmak üzere 6 göçmenin ise cansız bedenine ulaşıldı.

2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına devam ediliyor
Yarı batık durumdaki can salından kurtarılan düzensiz göçmenlerin 18 kişi olduklarını beyan etmeleri üzerine kayıp olduğu belirlenen 2'si bebek 5 düzensiz göçmenin aranmasına ise devam ediliyor.

Düzensiz göçmenlerle yapılan görüşmede, bu kişilerin İtalya'ya gitmek üzere 10 Eylül'de 15 metre boyunda ahşap bir tekneyle Lübnan'dan yola çıktıkları, dün Rodos açıklarında yakıtlarının bitmesi üzerine Yunan güvenlik güçlerinden yardım talep ettikleri, bölgeye gelen Yunanistan Sahil Güvenlik botuna bindirilerek değerli eşyaları alındıktan sonra Türk karasularına yakın bir noktada toplam 4 can salına bindirildikleri ve sürüklenmeye terk edildikleri bilgisi alındı.

Cenazeler ve kurtarılanlar Marmaris'e getirildi
Olayda kurtarılan 73 düzensiz göçmen ile hayatını kaybedenlerin cenazeleri, Marmaris'e getirildi.

Cenazeler, Marmaris Devlet Hastanesi'nde yapılan ön otopsi işlemleri ve Cumhuriyet Savcısı incelemesinin ardından Muğla Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Marmaris Sahil Güvenlik Komutanlığına getirilen 73 düzensiz göçmenin ise işlemleri devam ediyor.

Düzensiz göçmenler buradaki işlemlerinin ardından Muğla Göç İdaresine gönderilecek.

  • Yorumlar 0
  • Facebook Yorumları 0
UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Trafik kazalarında olay yerinde ölenlerin sayısı geçen yıla göre yüzde 4,1 azaldı14 Eylül 2022 Çarşamba 09:54
  • Şehit Kaymakam Muhammet Fatih Safitürk'ün babası Asım Safitürk vefat etti14 Eylül 2022 Çarşamba 09:53
  • Marmaris'te ormanı yakan sanık için 20 yıla kadar hapis cezası istendi14 Eylül 2022 Çarşamba 09:52
  • İzmir'de midibüs ile dolmuşun çarpışması sonucu 2 kişi öldü, 4 kişi yaralandı14 Eylül 2022 Çarşamba 09:52
  • Kadıköy'de seyir halindeki kamyonun çevre yoluna düşmesi sonucu sürücü yaralandı14 Eylül 2022 Çarşamba 09:51
  • İstanbul'da suya yüzde 40,38 zam yapıldı14 Eylül 2022 Çarşamba 09:50
  • Rıza Kayaalp dünya şampiyonu oldu: 5. kez dünyanın en büyüğü oldu14 Eylül 2022 Çarşamba 09:38
  • Denizli arka arkaya 4 defa salandı14 Eylül 2022 Çarşamba 09:31
  • Muğla Valiliği duyurdu: Yangın kontrol altında!14 Eylül 2022 Çarşamba 09:25
  • Sağlık Bakanlığı'ndan hastane randevusu açıklaması: Kota iddiaları asılsız14 Eylül 2022 Çarşamba 09:00
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    POLİS - ADLİYE
    SPOR
    KİM KİMDİR?
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Gazete İlk Sayfa | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : (312) 311 53 73
    Haber Scripti