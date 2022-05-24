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Yunanistan'a kaçacaklardı, 17 terör şüphelisi sınırda yakalandı!

Edirne'de, yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 15 FETÖ şüphelisi ile terör örgütü 2 PKK şüphelisi yakalandı.
Yunanistan'a kaçacaklardı, 17 terör şüphelisi sınırda yakalandı!

Güvenlik güçleri, Uzunköprü ilçesinde 1'inci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmak isteyen 15'i FETÖ, 2'si PKK şüphelisi 17 kişiyi yakaladı.

Gözaltına alınan şüphelilerle ilgili soruşturma sürüyor.

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