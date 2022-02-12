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Yunanistan'a kaçacaklardı, tutuklandılar!

Edirne'ye bağlı İpsala ilçesinden Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan PKK'lı iki terörist, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.
Yunanistan'a kaçacaklardı, tutuklandılar!

Yunanistan'a kaçmaya çalışan Hanım Rençber (24) ve Hasan Doymaz (26), sınırda jandarma ekipleri tarafından yakalandı.

PKK ÜYELİĞİNDEN ARANIYORLARDI

Gözaltına alınan ili şüphelinin yapılan incelemede Adıyaman Cumhuriyet Başsavcılığı'nca terör örgütü PKK üyesi olma suçundan haklarında yakalama kararı bulunduğu belirlendi.

Edirne'deki işlemlerinin tamamlanmasının ardından Rençber ve Doymaz, Adıyaman İl Jandarma Komutanlığı'na gönderildi.

CEZAEVİNE GÖNDERİLDİLER

Buradaki sorgularının ardından adliyeye sevk edilen Rençber ve Doymaz, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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