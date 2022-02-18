Yunanistan'da 300'e yakın kişiyi taşıyan gemide yangın!

Yunanistan liman polisi, 237 yolcu ve 51 mürettebatla Akdeniz'in İyon Denizi'nde seyreden İtalyan bandıralı bir yolcu gemisinde yangın çıktığını duyurdu.

Yunan polisine göre; Yunanistan'ın Igoumenitsa kentinden İtalya'ya gitmek için harekete eden gemide yangın çıktı.

Yunan sahil güvenliği, Euroferry Olympia'dan yolcuları tahliye etmek için ekipleri gemiye yönlendirdi.

Polis, "Euroferry Olympia'nın kaptanı yolculardan tekneyi terk etmelerini istedi" dedi.

Şu ana kadar herhangi bir can kaybı bildirilmedi.

Yunan sahil güvenliğine göre yangının nedeni henüz bilinmiyor ve soruşturma başlatıldı.

"TÜRK YOLCULAR KURTARILDI"

Yanan gemideki Türk şoför Hayrullah Çetin, "Gemiyi boşalmamız için uyarıda bulunuldu. Biz şu an limandayız, bize bilgi veren kimse yok. Arabalar komple yandı. Ne kadar araç olduğunu bilmiyorum ancak gemi araba doluydu. 4 katlı bir gemi. 25 Türk şoförü vardı gemide hepsi kurtarıldı." ifadelerini kullandı.