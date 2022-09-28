Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 terörist yakalandı

Milli Savunma Bakanlığı (MSB) Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 teröristin Hudut Kartalları tarafından yakalandığını duyurdu.

MSB'den yapılan açıklamada "Hudutlarımızın güvenliği için kahramanca görev yapan Hudut Kartallarımız, yasa dışı yollarla Yunanistan'dan Türkiye'ye sızmaya çalışan 2 kişiyi yakaladı. Yapılan incelemede şahıslardan birinin PKK/YPG-PYD'ye mensup terörist olduğu belirlendi." denildi.

GÖRÜNTÜLER ORTAYA ÇIKMIŞTI

Terör örgütü PKK'nın, Yunanistan'ın başkenti Atina'ya yaklaşık bir saat uzaklıktaki Lavrion kasabasındaki sözde mülteci kampını bir karargah gibi kullandığına ilişkin görüntüler de ortaya çıkmıştı.